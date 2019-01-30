Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде

Новости

Путин в шутку назвал Орешкина туристом 14:25
В Мурманске моряки спасли от собак новорожденного тюленя 14:22
В Петербурге автомобиль провалился в яму с кипятком 14:17
Из больницы Уфы выписали отравившихся в отеле школьников 14:17
Путин назначил нового посла в Киргизии 14:13
На Кубани "заминировали" около 400 школ и соцучреждений 14:13
В Москве врачи спасли ребенка, на которого упал телевизор 14:12
В Кузбассе СК выяснит причины смерти первоклассницы на горке 14:10
Кремль предостерег от информационных "вбросов" по трагедии в Магнитогорске 14:09
В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании" 14:03
Конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ состоится в Минске 14:00
Эксперт: за такие деньги у Lada Vesta Sport слишком много альтернатив 14:00
Количество жертв прорыва плотины в Бразилии достигло 84 человек 13:59
200 тысяч жителей Подмосковья не смогли выехать за границу из-за долгов 13:48
Кремль ответил на обвинения в попытке вывоза венесуэльского золота 13:44
В смоленской школе второклассника насильно заставили есть 13:42
Ученые обвинили гаджеты в задержке развития детей 13:41
На польской шахте произошло землетрясение 13:40
Как едут "Жигули" с двумя коробками передач 13:40
Макрон отказался вести с Лондоном новые переговоры по Brexit 13:35
МИД РФ выразил обеспокоенность политикой Порошенко 13:26
Apple локализовал данные в России 13:25
Экс-президента Бразилии Лулу да Силву не пустили на похороны брата 13:13
Парламент Беларуси готовится к предстоящим избирательным кампаниям 13:11
Песков рассказал о переводчике Путина и истерии вокруг Трампа 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 13:47
Рубрика: Спорт

Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде

Текст: Данила Жиляев
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать на территории американского штата Невада. Об этом сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Хабиба на девять месяцев за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором, а также оштрафовала его на 500 тысяч долларов - поединок состоялся в октябре прошлого года в Лас-Вегасе. В потасовке также приняли участие члены команды Хабиба Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов. Оба они отстранены на год и оштрафованы на 25 тысяч долларов каждый. Отметим также, что Макгрегор дисквалифицирован на полгода и должен выплатить штраф в размере 50 тысяч.

"Хабиб больше не будет выступать в Неваде, потому что его братья были слишком сурово наказаны", - заявил Абдель-Азиз, чьи слова приводит ESPN.

Фото: AP Photo/John Locher
Тренер Нурмагомедова: Хабибу нужно вернуться еще более сильным

Менеджер отметил, что следующий бой его подопечный планирует провести в ноябре. Предположительно, поединок пройдет на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Абдель-Азиз также назвал решение комиссии несправедливым, так как Макгрегор, по его мнению, получил слишком маленький штраф.

Сам Конор, в свою очередь, не слишком возмущался вердиктом. Срок дисквалификации спортсменов ведется с даты боя, который прошел 6 октября - а значит, Макгрегор сможет вернуться в октагон уже в апреле.

"Благодарю комиссию за справедливое решение. Я не планировал в тот вечер драться с родственниками соперника, так сложилось. С нетерпением жду своего возвращения", - написал ирландец в Twitter.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании"
Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира
Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну