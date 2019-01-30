Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать на территории американского штата Невада. Об этом сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Хабиба на девять месяцев за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором, а также оштрафовала его на 500 тысяч долларов - поединок состоялся в октябре прошлого года в Лас-Вегасе. В потасовке также приняли участие члены команды Хабиба Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов. Оба они отстранены на год и оштрафованы на 25 тысяч долларов каждый. Отметим также, что Макгрегор дисквалифицирован на полгода и должен выплатить штраф в размере 50 тысяч.

"Хабиб больше не будет выступать в Неваде, потому что его братья были слишком сурово наказаны", - заявил Абдель-Азиз, чьи слова приводит ESPN.

Менеджер отметил, что следующий бой его подопечный планирует провести в ноябре. Предположительно, поединок пройдет на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Абдель-Азиз также назвал решение комиссии несправедливым, так как Макгрегор, по его мнению, получил слишком маленький штраф.

Сам Конор, в свою очередь, не слишком возмущался вердиктом. Срок дисквалификации спортсменов ведется с даты боя, который прошел 6 октября - а значит, Макгрегор сможет вернуться в октагон уже в апреле.

"Благодарю комиссию за справедливое решение. Я не планировал в тот вечер драться с родственниками соперника, так сложилось. С нетерпением жду своего возвращения", - написал ирландец в Twitter.