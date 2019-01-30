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Рубрика: Спорт

Ринг опустел

Нурмагомедов не будет бороться за сокращение дисквалификации
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов не собирается сниматься в социальной рекламе против насилия ради сокращения срока дисквалификации. Так обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отреагировал на решение Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), которая отстранила его на девять месяцев и выписала штраф в размере 500 тысяч долларов.

Все эти санкции, напомним, - следствие массовой драки, устроенной после победы над ирландцем Коннором Макгрегором 6 октября прошлого года в США. Спровоцировал потасовку словоохотливый Макгрегор, но кулаки в ход пустил именно Нурмагомедов. А парни из его команды - двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов - тут же включились в конфликт. Поэтому оба были дисквалифицированы на один год и оштрафованы на 25 тысяч долларов. Макгрегор получил шестимесячную дисквалификацию и штраф в размере 50 тысяч долларов.

Заграничный менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал такой "разброс цен" несправедливым. "Хабиб получает 500 тысяч долларов штрафа, а Конор - 50 тысяч? Я думаю, это несусветная чушь", - слова Абдель-Азиза приводит журналист ESPN Ариэль Хельвани в своем микроблоге в "Твиттере".

Фото: Скриншот с видео
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Что касается основного вердикта, то Нурмагомедову предложили скостить срок до шести месяцев за участие в социальной рекламе против насилия и хулиганства. Хабиб отказался. Главным образом из-за чересчур жестокого приговора своим друзьям, которые не смогут выходить на поединки в течение года. По крайне мере так описал позицию чемпиона российский менеджер бойца Ризван Магомедов.

- Хабиб не будет выступать в UFC, пока дисквалифицированы Абубакар и Зубайра, - приводит слова Магомедова Sport24. - Мы считаем, что парней несправедливо отстранили на год. Недовольны этим решением. Что касается социального ролика, то, думаю, мы вряд ли его увидим.

Кстати, Нурмагомедов намерен оплатить штрафы двух своих соотечественников и закрыть счет за услуги адвоката в 200 тысяч долларов. Напомним, что согласно условиям контракта на бой с Макгрегором Хабибу полагалось два миллиона долларов.

Команда Нурмагомедова также заявила, что Хабиб больше не будет драться в штате Невада. Следующий поединок он проведет в ноябре 2019 года в Нью-Йорке.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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