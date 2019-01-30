Hyundai i30 N "взорвет" российский сегмент "заряженных" хэтчбеков

Компания "Хендэ Мотор СНГ" планирует усилить свое присутствие в сегменте "заряженных" автомобилей гольф-класса.

Из обнародованных Росстандартом документов следует, что российское отделение компании получило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство i30 2019 модельного года, а это, как известно, машины с кузовами хэтчбек, универсал и лифтбек. Однако, как "РГ" удалось выяснить в представительстве "Хендэ Мотор СНГ", пока в планах корейского концерна выпуск лишь наиболее мощной версии пятидверного хэтчбека с индексом i30 N.

Такой автомобиль появится в России уже весной и его предложат в двух версиях - базовой, с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с., и топовым исполнением Performance, где с того же двигателя снято уже 275 л.с.

Пиковый момент при этом у двух исполнений одинаков - 353 Нм. Трансмиссия - 6-ступенчатая "механика", привод - передний. Более мощной модификации выделена электронная блокировка переднего дифференциала и усиленная тормозная система. Новинка имеет пять режимов работы ездовой электроники (Eco, Normal, Sport, N и индивидуальный N Custom). Не исключено, что, как и в Европе, на нашем рынке для модели предложат адаптивную подвеску, полностью отключаемую систему стабилизации и систему быстрого старта Launch control. Заявленное время ускорения до 100 км/ч у двух модификаций - 6,4 и 6,1 с. соответственно.

Отметим, что c российским дебютом Hyundai i30 N окажется в сегменте массовых "заряженных" хэтчбеков по сути на монопольных правах, поскольку основные игроки типа Volkswagen Golf GTI, Renault Megane R.S. и Kia Ceed GT покинули наш рынок на фоне кризиса продаж таких автмообилей. Между тем в Европе такой сегмент планомерно растет.

По словам представителей корейской марки, популярность хот-хэтча Hyundai i30 N в ЕС превзошла их ожидания: в первой половине 2018 года было продано более трех тысяч машин. Кстати, помимо "заряженного" хэчтбека i30 N в Европе с конца прошлого года с успехом реализуется спортверсия пятидверного лифтбека i30 N, которая конкурирует с мощными исполнениями Skoda Octavia. Не исключено, что со временем корейцы предложат в России в том числе и эту машину.