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Рубрика: Происшествия

Посадка себе дороже

Сенатор Франц Клинцевич уверен, что за хулиганство на борту надо отвечать имуществом
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
Авиадебоширы должны отвечать всем своим имуществом за безобразное поведение на глазах у законопослушных пассажиров. Об этом объявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Его заявление об ужесточении наказания для дебоширов оказалось как никогда вовремя.
Из-за хулиганства Андрея Тищенко самолет пришлось посадить в Сочи. Фото: vesti.ru Из-за хулиганства Андрея Тищенко самолет пришлось посадить в Сочи. Фото: vesti.ru
Из-за хулиганства Андрея Тищенко самолет пришлось посадить в Сочи. Фото: vesti.ru

Буквально накануне правоохранительные органы опубликовали видео с авиадебоширом, которого вывели из лайнера, совершавшего рейс Санкт-Петербург - Анталья. Самолет с хулиганом на борту вынужденно сел в Сочи. Хулиганом оказался 33-летний житель города Санкт-Петербурга. Теперь он - фигурант уголовного дела.

В прошлом году вступили в силу поправки в Уголовный кодекс. Они устанавливают уголовную ответственность за хулиганство на транспорте. В отечественном Уголовном кодексе есть статья 213 - "Хулиганство". Статью дополнили пунктом "в", который предусматривает ответственность за хулиганские действия "на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования".

Авиакомпании вносят нарушителей в реестр на год. Компания должна письменно уведомить граждано внесении их в "черный список"

По закону сегодня за дебош на борту можно максимально получить до 5 лет лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей.

- Видимо, этого недостаточно. Тем более что авиационное хулиганство представляет особую опасность, - заявил Клинцевич информагентствам.

Предложение сенатора - ужесточить наказание по этой статье. "Считаю, что в ряде случаев дебошир должен отвечать всем своим имуществом - в случае особо злостного хулиганства, приведшего к крайне опасной ситуации на борту самолета, ущербу авиакомпании в особо крупном размере, а также в случае рецидива", - заявил он.

Фото: iStock
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В прошлом году замначальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Ярцев привел статистику по авиадебоширам. По его словам, только за шесть месяцев прошлого года к уголовной ответственности были привлечены 26 авиапассажиров. За противоправные действия были сняты с воздушных судов более 430 авиапассажиров, из них 150 находились в состоянии алкогольного опьянения. Не допущены на борт самолета больше 1 тысячи пассажиров. 89 из них привлечены к уголовной ответственности, 960 - к административной.

Российские авиакомпании с 4 июня получили возможность составлять "черные списки" дебоширов и отказывать им в перевозке сроком на один год.

Основанием для внесения в такой список являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна, хулиганство на борту, действия, угрожающие безопасной эксплуатации самолета. Авиакомпании вносят нарушителей в реестр на год. При возбуждении административного дела в отношении гражданина, который нарушил правила поведения на борту, хулигану должны выслать копию постановления соответствующей авиакомпании. Компания должна письменно уведомить граждан о внесении их в "черный список".

Искусственный интеллект пропустит за границу

В столичном аэропорту Шереметьево началось тестирование кабинок для автоматического прохождения паспортного контроля. Подобные системы будут установлены также в Домодедово и Внуково.

Систему тестируют пограничники. Ведь именно они отвечают за законный переход границы. "Система проверяет загранпаспорт и биометрические данные пассажира по фотографии и отпечаткам пальцев. И решает, пропустить человека или нет. Например, если есть непогашенные кредиты или неоплаченные штрафы. Пока идет тестирование, документы нужно будет предъявить на паспортном контроле", - рассказали в пресс-службе Шереметьево.

Фото: МВД России

Система пока доступна только россиянам. Ведь все биометрические данные, как и отпечатки пальцев, заложены в новые загранпаспорта. Да и список лиц, которым закрыт выезд из страны, есть у пограничников. По некоторым данным, новую систему собираются дополнить подробными списками международных террористов.

Кстати, во время крупных международных мероприятий вроде Олимпиады на оформление документов пограничнику-контролеру отводилось 30-45 секунд. А пассажиров за смену проходят сотни. И остроту проверки документов контролер теряет через несколько часов. Специалисты уверены: новые приборы существенно облегчат службу "зеленых фуражек". Подобные системы уже есть в Великобритании, Германии, Нидерландах.

Подготовил Владимир Богданов.

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