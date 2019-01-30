Новости

Путин в шутку назвал Орешкина туристом 14:25
В Мурманске моряки спасли от собак новорожденного тюленя 14:22
В Петербурге автомобиль провалился в яму с кипятком 14:17
Из больницы Уфы выписали отравившихся в отеле школьников 14:17
Путин назначил нового посла в Киргизии 14:13
На Кубани "заминировали" около 400 школ и соцучреждений 14:13
В Москве врачи спасли ребенка, на которого упал телевизор 14:12
В Кузбассе СК выяснит причины смерти первоклассницы на горке 14:10
Кремль предостерег от информационных "вбросов" по трагедии в Магнитогорске 14:09
В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании" 14:03
Конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ состоится в Минске 14:00
Эксперт: за такие деньги у Lada Vesta Sport слишком много альтернатив 14:00
Количество жертв прорыва плотины в Бразилии достигло 84 человек 13:59
200 тысяч жителей Подмосковья не смогли выехать за границу из-за долгов 13:48
Кремль ответил на обвинения в попытке вывоза венесуэльского золота 13:44
В смоленской школе второклассника насильно заставили есть 13:42
Ученые обвинили гаджеты в задержке развития детей 13:41
На польской шахте произошло землетрясение 13:40
Как едут "Жигули" с двумя коробками передач 13:40
Макрон отказался вести с Лондоном новые переговоры по Brexit 13:35
МИД РФ выразил обеспокоенность политикой Порошенко 13:26
Apple локализовал данные в России 13:25
Экс-президента Бразилии Лулу да Силву не пустили на похороны брата 13:13
Парламент Беларуси готовится к предстоящим избирательным кампаниям 13:11
Песков рассказал о переводчике Путина и истерии вокруг Трампа 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 13:59
Рубрика: В мире

Количество жертв прорыва плотины в Бразилии достигло 84 человек

Текст: Иван Карташов

Число жертв пятничного прорыва плотины, которая удерживала отходы добычи железной руды, в Бразилии выросло до 84 человек, 276 считаются пропавшими без вести. В рамках начатого расследования 5 человек арестовано.

В предместье бразильского городка Брумадинью продолжаются поисковые работы на месте прорыва технической плотины, принадлежащей рудодобывающей компании Vale. В поисково-спасательных работах на месте трагедии участвуют около 300 бразильских спасателей, над затопленной территорией постоянно барражируют десятки военных вертолетов. В районе разлива также работают 130 израильских военных, инженеров и врачей.

Фото: AP Photo/Leo Drumond
В районе прорыва плотины в Бразилии спасены 90 человек

В результате прорыва дамбы под жижей грязи и глины оказалась территория площадью в 360 гектаров. Разлив растянулся на 10 километров. По оценкам экологов, экосистеме региона нанесен серьезный ущерб, на восстановление которого потребуются годы.

В рамках начатого расследования во вторник утром полицией задержаны трое сотрудников Vale и двое инженеров из субподрядных организаций. По мнению следствия, они подозреваются в подлоге документов, подтверждающих надежность дамбы.

Объекты рудодобывающих компаний в Бразилии не впервые становятся причиной экологической катастрофы. В среднем в стране прорывы технических плотин случаются раз в два года, однако редко они приводят к столь масштабным последствиям. В 2015 году на шахте Мариана - всего в 100 километрах от Брумадинью - произошел аналогичный прорыв дамбы. Реки грязи прокатились по территории в 600 километров. Тогда жертвами трагедии стали 19 человек.

Технология обогащения добываемой руды, наиболее распространенная в Бразилии, предусматривает строительство технических плотин, где скапливаются отходы этого типа производства. Всего в стране насчитывается около 24 тысяч подобных сооружений различного масштаба. По оценкам министерства регионального развития страны, из них более трех тысяч вызывают наибольшую обеспокоенность.

В мире Южная Америка Бразилия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании"
Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира
Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну