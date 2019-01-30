Количество жертв прорыва плотины в Бразилии достигло 84 человек

Число жертв пятничного прорыва плотины, которая удерживала отходы добычи железной руды, в Бразилии выросло до 84 человек, 276 считаются пропавшими без вести. В рамках начатого расследования 5 человек арестовано.

В предместье бразильского городка Брумадинью продолжаются поисковые работы на месте прорыва технической плотины, принадлежащей рудодобывающей компании Vale. В поисково-спасательных работах на месте трагедии участвуют около 300 бразильских спасателей, над затопленной территорией постоянно барражируют десятки военных вертолетов. В районе разлива также работают 130 израильских военных, инженеров и врачей.

В результате прорыва дамбы под жижей грязи и глины оказалась территория площадью в 360 гектаров. Разлив растянулся на 10 километров. По оценкам экологов, экосистеме региона нанесен серьезный ущерб, на восстановление которого потребуются годы.

В рамках начатого расследования во вторник утром полицией задержаны трое сотрудников Vale и двое инженеров из субподрядных организаций. По мнению следствия, они подозреваются в подлоге документов, подтверждающих надежность дамбы.

Объекты рудодобывающих компаний в Бразилии не впервые становятся причиной экологической катастрофы. В среднем в стране прорывы технических плотин случаются раз в два года, однако редко они приводят к столь масштабным последствиям. В 2015 году на шахте Мариана - всего в 100 километрах от Брумадинью - произошел аналогичный прорыв дамбы. Реки грязи прокатились по территории в 600 километров. Тогда жертвами трагедии стали 19 человек.

Технология обогащения добываемой руды, наиболее распространенная в Бразилии, предусматривает строительство технических плотин, где скапливаются отходы этого типа производства. Всего в стране насчитывается около 24 тысяч подобных сооружений различного масштаба. По оценкам министерства регионального развития страны, из них более трех тысяч вызывают наибольшую обеспокоенность.