Предваряя встречу президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский суверенитет над Курильскими островами не обсуждается.

Сергей Лавров и Таро Коно могут снова встретиться в феврале. Фото: EPA

"Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации", - подчеркнул он на встрече с японским коллегой Таро Коно.

Также Лавров отметил, что "политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас активизировать диалог".

После встречи лидеров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "у нас основная задача - не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор. Нам нужно завершить Вторую мировую войну. Нам необходимо подписать мирный договор с очень важным партнером на Дальнем Востоке. Мы заинтересованы в развитии этого сотрудничества, в инвестициях, в технологиях".

В феврале может пройти новая встреча Лаврова и Коно.