Мадуро: Трамп хочет превратить Венесуэлу в латиноамериканский Вьетнам

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп хочет превратить Венесуэлу в латиноамериканский Вьетнам.

"Народ США, я обращаюсь к вам за помощью, чтобы помешать планам правительства Дональда Трампа по вмешательству в Венесуэлу. Они намерены превратить мою родину во Вьетнам в Латинской Америке", - написал Мадуро в Twitter.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой страны. Его власть признали США и ряд государств-союзников. Россия поддерживает законного президента Николаса Мадуро.