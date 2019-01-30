Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании

Мэр Риги Нил Ушаков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о своем задержании и заверил, что не совершал никаких противоправных действий и уходить в отставку не собирается. Об этом сообщает агентство LETA .

"Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста", - заявил Ушаков. Он подтвердил журналистам, что в его офисе и доме антикоррупционное бюро действительно проводило обыски. Но никакой вины за собой он не чувствует. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на подписку о неразглашении.

Ранее стало известно, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски в рабочем кабинете Ушакова и у него дома. Из офиса правоохранители вынесли компьютер и различные документы.

Местные журналисты предположили, что эти действия были связаны с уголовным делом, в котором оказались замешаны несколько должностных лиц Рижской думы, их подозревают во взяточничестве и отмывании незаконно полученных средств.