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30.01.2019 16:35
Рубрика: В мире

Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании

Текст: Юрий Когалов

Мэр Риги Нил Ушаков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о своем задержании и заверил, что не совершал никаких противоправных действий и уходить в отставку не собирается. Об этом сообщает агентство LETA.

Нил Ушаков. Фото: Ints Kalnins/REUTERS Нил Ушаков. Фото: Ints Kalnins/REUTERS
Нил Ушаков. Фото: Ints Kalnins/REUTERS

"Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста", - заявил Ушаков. Он подтвердил журналистам, что в его офисе и доме антикоррупционное бюро действительно проводило обыски. Но никакой вины за собой он не чувствует. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на подписку о неразглашении.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Что стоит за обыском в кабинете мэра Риги Нила Ушакова

Ранее стало известно, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски в рабочем кабинете Ушакова и у него дома. Из офиса правоохранители вынесли компьютер и различные документы.

Местные журналисты предположили, что эти действия были связаны с уголовным делом, в котором оказались замешаны несколько должностных лиц Рижской думы, их подозревают во взяточничестве и отмывании незаконно полученных средств.

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