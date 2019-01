Microsoft бесплатно раздаст игры про ассасинов и джедаев

Microsoft представила обновленный список игр, которые подписчики программы Xbox Live Gold смогут бесплатно получить в феврале.

Заглавная игра раздачи - Assassin's Creed Rogue для Xbox 360, которую по программе обратной совместимости также можно запустить на Xbox One. Эта часть ассасинской саги предоставляет уникальную возможность взглянуть на многовековой конфликт двух тайных обществ с необычной точки зрения. Главный герой - Шэй Патрик Кормак, разочаровавшись в идеалах братства наемных убийц, переходит на сторону врага и, уже будучи тамплиером, сам охотится за охотниками.

Второй номер и возможно одна из лучших игр по вселенной Звездных войн Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, вышедшая в далеком 2003 году для первой оригинальной консоли Microsoft. Сейчас, запуская ее на актуальной Xbox One, можно получить очень мощный заряд ностальгии по тем временам, когда Люк Скайуокер еще не был седовласым старцем, а расширенная вселенная не была одномоментно перечеркнута компанией Disney.

Bloodstained: Curse of the Moon - детище Кодзи Игараси, создателя культовой Castlevania: Symphony of the Night. Наследие последней заметно во всем - от общей ретро-стилистики и графики вплоть до игровых механик и оформления постера. Фанатам подобного жанра к ознакомлению обязательна.

Super Bomberman R - очередная вариация классической игры про лабиринты и бомбы. В нашей стране персонаж знаком широкой аудитории, в основном, благодаря "той самой" классике 1983 года. Хорошо это или плохо, но с тех пор кардинальных изменений в геймплейном плане игра не претерпела. Разве что теперь совместная игра поддерживает до 8 игроков, что при наличии такого количества знакомых с приставкой Xbox One, точно обеспечит несколько вечеров в веселой компании.

Первая половина игр станет доступна для загрузки с 1 февраля, вторая - с 16. А пока еще можно успеть без дополнительной платы добавить в коллекцию три позиции из январского списка: Celeste, WRC 6 и Far Cry 2.