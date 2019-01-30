МИД РФ выразил обеспокоенность политикой Порошенко

Москва обеспокоена политикой президента Украины Петра Порошенко, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, комментируя выдвижение Порошенко своей кандидатуры на президентских выборах 31 марта.

"Порошенко ведет себя как человек безответственный, способствует принятию законов о государственном языке, об образовании, ущемляющих права национальных меньшинств на Украине", - отметил Карасин. По его словам, украинский лидер грубо вторгается в церковную сферу и пока неясно, к чему это приведет. Российская сторона будет ждать итогов голосования.

Напомним, во вторник Порошенко объявил, что будет баллотироваться на пост президента как независимый кандидат, а не от партии "Блок Петра Порошенко". По оценкам экспертов, политическая сила дискредитировала себя в глазах электората за слабую экономическую политику и отказ от урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

По данным опроса Института анализа и прогнозирования по состоянию на январь, в рейтинге кандидатов на пост президента лидирует руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которую проголосовали бы 20,2 процента избирателей, у сатирика Владимира Зеленского - 12,6 процента. При этом, рейтинг Юрия Бойко, представляющего партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Петра Порошенко одинаковый - 11,9 процента.

Ранее Юрий Бойко обнародовал свою предвыборную программу. Бывший деятель "Оппозиционного блока" обещает установить с Россией партнерские отношения и обеспечить внеблоковый статус Украины.