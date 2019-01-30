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30.01.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития предложили создать "черные" списки туристов

Текст: Татьяна Шадрина
Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минэкономразвития с просьбой устранить пробелы в правилах, касающихся безопасности полетов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас дебошир, попавший в "черный список" авиакомпании, все равно может полететь на ее самолете, а билет ему купит туроператор. Хотя списки как раз и создавались, чтобы наказать за дебош запретом на полеты бортами авиакомпании, в самолете которой он скандалил.

Фото: МВД России
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Турфирма может выкупать блоки мест как на регулярных, так и на чартерных рейсах. И авиакомпании не отследить, кто именно покупает билет. Турфирма может обеспечить своих клиентов посадочными квитанциями, талонами, и пассажир из "черного списка" опять полетит.

Общероссийское объединение пассажиров обращает внимание, что наибольшее количество случаев, связанных с дебоширами, возникают на международных направлениях. Об этом говорят обращения в адрес организации. И буквально во вторник борт, выполнявший чартерный рейс из Петербурга в Турцию, вынужден был сделать "остановку" в Сочи из-за дебошира на борту.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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"Объединение пассажиров обращает внимание на правовые пробелы в туристической сфере, которая входит в перечень курируемых вами направлений, так как у туристических компаний, осуществляющих перевозку пассажиров в чартерах, отсутствуют "черные списки" дебоширов", - говорится в письме организации на имя главы Минэкономразвития Максима Орешкина, которое есть в распоряжении "РГ".  

Председатель объединения Илья Зотов просит министра рассмотреть возможность разработки комплексных мер по защите прав туристов в авиасообщении, приняв рекомендации для туристических агентств, введения "черных списков" на чартерных рейсах. "Считаем, что данная норма позволит создать безопасные условия перелета пассажиров на отдых", - отмечается в письме.

Экономика Туризм Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минэкономразвития Дебоши в самолетах
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