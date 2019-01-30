Минэкономразвития предложили создать "черные" списки туристов

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минэкономразвития с просьбой устранить пробелы в правилах, касающихся безопасности полетов.

Сейчас дебошир, попавший в "черный список" авиакомпании, все равно может полететь на ее самолете, а билет ему купит туроператор. Хотя списки как раз и создавались, чтобы наказать за дебош запретом на полеты бортами авиакомпании, в самолете которой он скандалил.

Турфирма может выкупать блоки мест как на регулярных, так и на чартерных рейсах. И авиакомпании не отследить, кто именно покупает билет. Турфирма может обеспечить своих клиентов посадочными квитанциями, талонами, и пассажир из "черного списка" опять полетит.

Общероссийское объединение пассажиров обращает внимание, что наибольшее количество случаев, связанных с дебоширами, возникают на международных направлениях. Об этом говорят обращения в адрес организации. И буквально во вторник борт, выполнявший чартерный рейс из Петербурга в Турцию, вынужден был сделать "остановку" в Сочи из-за дебошира на борту.

"Объединение пассажиров обращает внимание на правовые пробелы в туристической сфере, которая входит в перечень курируемых вами направлений, так как у туристических компаний, осуществляющих перевозку пассажиров в чартерах, отсутствуют "черные списки" дебоширов", - говорится в письме организации на имя главы Минэкономразвития Максима Орешкина, которое есть в распоряжении "РГ".

Председатель объединения Илья Зотов просит министра рассмотреть возможность разработки комплексных мер по защите прав туристов в авиасообщении, приняв рекомендации для туристических агентств, введения "черных списков" на чартерных рейсах. "Считаем, что данная норма позволит создать безопасные условия перелета пассажиров на отдых", - отмечается в письме.