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30.01.2019 16:32
Рубрика: Экономика

Минфин разместил в среду ОФЗ на 25 млрд рублей

Текст: Роман Маркелов

Минфин полностью разместил весь планируемый объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на втором недельном аукционе в среду, следует из сообщения ведомства. Первый аукцион также прошел успешно.

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Министерство предлагало инвесторам выпуск ОФЗ на 10 миллиардов рублей с погашением 23 мая 2029 года. Он был продан полностью при спросе, превысившем 41,5 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,36 процента годовых.

На первом недельном аукционе 30 января Минфин предлагал выпуск на 15 миллиардов рублей, полностью разошедшийся также при сильно повышенном спросе почти в 45 миллиардов рублей. По сравнению с неудачно прошедшими недельными аукционами прошлой недели 30 января министерство снизило общий объем предложения бумаг до 25 миллиардов рублей. На первых в 2019 году аукционах 16 января Минфин успешно разместил ОФЗ на 35,1 миллиарда рублей.

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