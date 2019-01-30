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30.01.2019 14:42
Рубрика: Экономика

Минфин успешно разместил ОФЗ на 15 млрд рублей

Текст: Роман Маркелов
Минфин успешно провел в среду первый аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из сообщенияведомства.

Министерство предложило инвесторам выпуск ОФЗ на 15 миллиардов рублей с погашением 28 февраля 2024 года. Его удалось разместить полностью при спросе почти 45 миллиардов рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,21 процента годовых, указал Минфин.

Позднее в среду министерство проведет еще один недельный аукцион по размещению ОФЗ, где предложит выпуск "длинных" облигаций на 10 миллиардов рублей с погашением 23 мая 2029 года. По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", он может быть размещен не в полном объеме, учитывая сдержанный спрос на "длинные" облигации со стороны иностранных инвесторов в последние несколько дней.

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В целом Минфин снизил общее предложение ОФЗ на недельных аукционах 30 января до 25 миллиардов рублей. На прошлой неделе ведомство провело размещение неудачно: из предложенных бумаг на 30 миллиардов рублей продать удалось ОФЗ только на 17,5 миллиарда.

На первых в 2019 году аукционах 16 января Минфин успешно разместил ОФЗ на 35,1 миллиарда рублей. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Минфин выбирает более осторожную тактику размещения, учитывая неопределенность в отношении риск-аппетита участников рынка, пишут в ежедневном обзоре аналитики Нордеа-банка Денис Давыдов и Григорий Жирнов.

 

Экономика Макроэкономика Правительство Минфин
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