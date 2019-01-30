Новости

В Совфеде сочли убедительными обвинения в адрес Арашукова 16:03
10 фактов о самой дорогой Lada - Vesta Sport 16:00
Из-за аварии на водоводе затопило центр Оренбурга 15:57
На Дальнем Востоке создали сорбент для очистки воды от радиации 15:55
Три самолета США провели разведку у берегов Крыма 15:51
Рекордная за 62 года жара пришла в Аргентину 15:47
Во Владимирской области вспыхнула школа 15:39
Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек 15:31
Зак Снайдер снова снимет зомби-хоррор 15:30
МВД передало картину Куинджи Минкульту 15:29
В Москве пройдет ежегодный Всероссийский форум "PR+Forum 2019" 15:27
Суд оставил под арестом угонщика самолета рейса Сургут-Москва 15:20
Трейлер: Джон Малкович сыграет Вайнштейна у создателя "Ганнибала" 15:15
МВД: Информация о массовой переброске боевиков ИГ - личный прогноз 15:09
В Уфе охранников бара обвинили в избиении глухонемого 15:09
Скворцова рассказала о росте заболеваемости гриппом 15:08
Скворцова рассказала, как защититься от гриппа 15:06
Во Владимире "заминировали" школы, больницы и мэрию 15:05
Самарские ученые создали питание для почвы 15:03
Умер легендарный певец, соавтор Майкла Джексона Джеймс Ингрэм 15:02
Топилин: В регионах России изучат причины бедности семей 15:00
Руль автомобиля оказался вчетверо грязнее унитаза 15:00
Глава полиции Петербурга не подтвердил информацию о переводе в Москву 14:59
В Ленобласти девочка обманула следователей, наврав о своем поджоге 14:56
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 15:09
Рубрика: Власть

МВД: Информация о массовой переброске боевиков ИГ - личный прогноз

Текст: Иван Петров

Заявление о переброске боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) на границу с Таджикистаном, сделанное на итоговой коллеги МВД по Республике Татарстан заместителем министра внутренних дел Игорем Зубовым, - его личный прогноз, а не анализ МВД. Об этом в среду сообщила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк.

Лавров гарантировал помощь Ираку в борьбе с терроризмом

По ее словам, озвученная 28 января статс-секретарем - заместителем министра внутренних дел РФ Игорем Зубовым информация отражает его субъективный прогноз возможного развития политической обстановки на территории Центрально-Азиатского региона. "Эти высказывания не являются официальной позицией МВД России", - сообщила Волк.

В среду по этому же поводу высказался спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его словам, пакистанские коллеги выразили свое недоумение по поводу такой информации.

"К сожалению, представитель МВД России был введен в заблуждение и ошибочно адресовал эти данные Пакистану. Было удивительно, что новость появилась в день моего приезда в Исламабад, однако это позволило нам быстро решить данный вопрос. Мы заверили пакистанских коллег, что к ним у нас претензий нет", - цитирует агентство дипломата.

Лавров гарантировал помощь Ираку в борьбе с терроризмом

Напомним, в минувший понедельник на коллегии в Казани Игорь Зубов заявил, что боевики в массовом порядке вертолетами с территории Пакистана переправляются на границу с Таджикистаном. Там, по его словам, планируется крупномасштабная провокация, которая может повлечь выдавливание большого числа беженцев в сторону России.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании"
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве
Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира