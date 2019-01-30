МВД: Информация о массовой переброске боевиков ИГ - личный прогноз

Заявление о переброске боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) на границу с Таджикистаном, сделанное на итоговой коллеги МВД по Республике Татарстан заместителем министра внутренних дел Игорем Зубовым, - его личный прогноз, а не анализ МВД. Об этом в среду сообщила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк.

По ее словам, озвученная 28 января статс-секретарем - заместителем министра внутренних дел РФ Игорем Зубовым информация отражает его субъективный прогноз возможного развития политической обстановки на территории Центрально-Азиатского региона. "Эти высказывания не являются официальной позицией МВД России", - сообщила Волк.

В среду по этому же поводу высказался спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его словам, пакистанские коллеги выразили свое недоумение по поводу такой информации.

"К сожалению, представитель МВД России был введен в заблуждение и ошибочно адресовал эти данные Пакистану. Было удивительно, что новость появилась в день моего приезда в Исламабад, однако это позволило нам быстро решить данный вопрос. Мы заверили пакистанских коллег, что к ним у нас претензий нет", - цитирует агентство дипломата.

Напомним, в минувший понедельник на коллегии в Казани Игорь Зубов заявил, что боевики в массовом порядке вертолетами с территории Пакистана переправляются на границу с Таджикистаном. Там, по его словам, планируется крупномасштабная провокация, которая может повлечь выдавливание большого числа беженцев в сторону России.