Неизвестный бросил гранату в здание мечети на Филиппинах

Взрыв прогремел в мечети на филиппинском острове Минданао. Инцидент произошел в городе Замбоанга. Неизвестный бросил гранату в здание, когда в нем находились мусульманские духовные лидеры.

В результате теракта два человека погибли, еще четыре пострадали. Их доставили в больницы. Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, в минувшее воскресенье, 27 января, у кафедрального собора в городе Холо на юге Филиппин прогремели сразу два взрыва.

Погибли 20 человек (пять военнослужащих и 15 гражданских лиц), а число раненых составило 111 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ").