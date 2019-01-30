"Необъяснимые" боли в горле назвали симптомом рака

Исследователи из Университета Эксетера выяснили, что боли в горле, не связанные с гриппом, простудой и другими частыми заболеваниями, являются поводом как можно скорее обратиться к врачу, потому как они могут сигнализировать о развитии онкологии, пишет Eurekalert.

Сообщается, что ранее специалисты недооценивали роль частых болей в горле для ранней диагностики рака гортани, уделяя особое внимание внезапному появлению у человека хрипоты.

Однако в рамках длительного исследования с участием 800 пациентов ученые пришли к выводу, что боли в горле, особенно в сочетании с ушной болью, одышкой или трудностями во время глотания пищи, увеличивают риск появления злокачественного образования более чем на 5%. Между тем, хрипоту связывают с 2,7% риска развития рака.

- Наша работа дает новое понимание комбинаций симптомов, которые онкологи должны учитывать при диагностике. Так, мы продемонстрировали, что считавшиеся ранее редкими и несерьезными симптомами рака боли в горле на самом деле являются крайне тревожным сигналом, - пояснил сотрудник Медицинской школы Университета Эксетера профессор Вилли Гамильтон.

Кстати, раком гортани, в основном, болеют мужчины - на сильный пол приходится около 80% случаев этого вида онкологии. Среди факторов, вызывающих заболевание, первые два места занимают курение и алкоголь.