Новак: Россия может начать производство Lada в Алжире

Россия и Алжир обсудили возможность старта производства российского автомобиля Lada на территории этой африканской страны. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго РФ и сопредседатель межправкомиссии с Алжиром Александр Новак.

По словам Новака, сторонами на прошедшем заседании межправкомиссии обсуждались также вопросы возможности строительства в Алжире завода по производству стройматериалов, увеличения поставок российских лекарств в Алжир, а также совместные проекты по кибербезопасности.

Сейчас в Алжир поставляются кузова российского производства для автомобилей Renault Logan. Их экспорт начался в декабре 2016 года.