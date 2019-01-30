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30.01.2019 17:40
Рубрика: Легковые авто

Новак: Россия может начать производство Lada в Алжире

Текст: Роман Маркелов
Россия и Алжир обсудили возможность старта производства российского автомобиля Lada на территории этой африканской страны. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго РФ и сопредседатель межправкомиссии с Алжиром Александр Новак.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

По словам Новака, сторонами на прошедшем заседании межправкомиссии обсуждались также вопросы возможности строительства в Алжире завода по производству стройматериалов, увеличения поставок российских лекарств в Алжир, а также совместные проекты по кибербезопасности.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Сейчас в Алжир поставляются кузова российского производства для автомобилей Renault Logan. Их экспорт начался в декабре 2016 года.

#Lada