Обнаружен способ прочесть удаленные сообщения в WhatsApp. Это просто

Пользователи WhatsApp обнаружили весьма простой способ получить доступ к сообщениям, которые были удалены из переписки. Он позволяет прочесть в том числе те сообщения, которые удалил собеседник.

Как отмечает Daily Mirror, чтобы восстановить стертую переписку или ее часть, достаточно удалить приложение WhatsApp и затем установить его снова. Сообщения, которые хранятся в "облаке" Google Drive, автоматически загрузятся из хранилища и снова будут доступны.

По данным издания, синхронизация сообщений (то есть загрузка в "облако" актуальной версии переписки) происходит на большинстве смартфонов поздно ночью, около двух часов. Если удалить и вновь установить мессенджер в период между двумя синхронизациями, можно восстановить удаленные послания - после повторной установки WhatsApp стертые сообщения больше не помечаются как удаленные.

Функция удаления сообщений появилась в WhatsApp в 2017 году. На первых порах время, в течение которого можно было это сделать, составляло несколько минут, сейчас избавиться от сообщения, отправленного по ошибке, можно в течение часа.

Есть и другой способ читать удаленные сообщения в WhatsApp - с помощью программ, которые хранят историю экранных уведомлений.