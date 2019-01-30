Паспортный контроль в аэропортах будет автоматическим

В российских аэропортах начали появляться кабины для автоматического паспортного контроля, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в ФСБ. В тестовом режиме такие кабины уже работают в Шереметьево. Скоро они должны появиться во Внуково и Домодедово.

Автоматические кабины позволят ускорить процесс прохождения паспортного контроля при пересечении границы. Сейчас на каждого пассажира закладывается по три минуты для прохождения контроля на границе, автоматические кабины позволят пропускать до трех человек в минуту. Как ранее писала "РГ", на автоматизированный паспортный контроль планируется допускать граждан России старше 18 лет, имеющих биометрический загранпаспорт второго поколения и выше (чип паспорта содержит биометрическую информацию: изображение лица, отпечатки пальцев или скан радужной оболочки глаза).

Система считает данные в паспорте и сверит их с оригиналом, проведет верификацию личности и примет решение, выпускать гражданина за границу или нет. Иностранные граждане могут быть допущены на автоматический паспортный контроль в случае, если система будет иметь доступ к данным их отпечатков пальцев и радужки глаза.