По роману про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" снимут сериал

Вышедший в прошлом году ретро-хоррор Алексея Иванова "Пищеблок" адаптируют под малые экраны - зрителя ждет телесериал по книге.

Об этом рассказала в Facebоok Юлия Зайцева, представитель писателя. Уточнив, что Алексей немедля - в течение двух месяцев - получил девять предложений по экранизации "Пищеблока".

Сообщается, что контракт в итоге был подписал с кинокомпанией Александра Цекало "Среда", известной по сериалам "Метод", "Мажор", "Троцкий", "фильмам о Гоголе".

"Среда" - первая компания России, которая "вышла на международный кинорынок, представив свои проекты на Netflix".

По словам Зайцевой, съемки восьмисерийного шоу стартуют в следующем году.

"Поработать с настоящей литературой - это счастье. В "Пищеблоке" есть все, чтобы собрать у экранов или дисплеев разные поколения. Я предвкушаю интересную тщательную работу и подготовку к съемкам", - процитирован генеральный продюсер компании Цекало. Добавивший, что "Среда" ничего просто так не снимает", а "Алексей Иванов ничего просто так не пишет". "На этом мы, видимо, и сошлись", - резюмировал продюсер.

Действие "Пищеблока", способного порадовать и поклонников мертвецкой трилогии писателя, творившего под псевдонимом Илья Масодов, и энтузиастов поколенческой прозы Михаила Елизарова, происходит во время Олимпиады-80 в пионерском лагере, который ползуче захватывают пионеры-вампиры, попавшие в кабалу к угнездившемуся окрест старому упырю.

Стоит напомнить, что прошлом году на экраны вышел сериал по роману Иванова "Ненастье", а сейчас в Пермском крае готовятся к съемкам экранизации его "Сердца Пармы".