После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве

Украинская полиция завела дело об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана российского рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщил его адвокат Александр Руденко.

"Как нам сообщили в устном порядке, дело открыто по статье "Умышленное убийство", - цитирует юриста агентство ТАСС. По его словам, это стандартная процедура, необходимая для того, чтобы правоохранительные органы начали розыск человека. Руденко добавил, что местоположение его подзащитного никому неизвестно, "на связь капитан не выходит".

Адвокат напомнил, что 1 февраля пройдет заседание Оболонского районного суда Киева, на котором будет рассматриваться дело Горбенко, которого обвиняют в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Несмотря на исчезновение капитана, заседание все равно состоится, и его адвокаты намерены принять в нем участие.

Напомним, госпогранслужба Украины задержала судно "Норд" в Азовском море в марте 2018 года. На его борту было 10 членов экипажа. Часть их них смогла самостоятельно покинуть территорию Украины, других обменяли на украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за незаконный промысел около побережья Крыма. Капитана Горбенко суд отпустил под залог, после чего тот проживал в Киеве с обязательством являться в органы прокуратуры для проведения следственных действий.

Как отметил ранее другой адвокат моряка Максим Могильницкий, в апреле 2018 года Горбенко уже исчезал - тогда его забрали прямо с траулера "Норд" сотрудники СБУ. Однако в тот раз о местонахождении капитана стало известно через несколько часов.