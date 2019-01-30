Президент Германии "застрял" в Эфиопии из-за поломки самолета

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер "застрял" в Эфиопии из-за поломки самолета. Как отмечает Spiegel Online, повторилась история пятилетней давности. Будучи в 2014 году министром иностранных дел, Штайнмайер тоже не смог вылететь из этой африканской страны из-за технической неисправности лайнера.

Как сообщили в канцелярии президента, возникла проблема с нагнетанием воздуха, над ее устранением усиленно работают.

Делегация из 55 человек, сопровождающая главу государства в рабочей поездке, не спешит выписываться из отеля.

Проблемы с самолетами преследуют не только Штайнмайера. Канцлер ФРГ Ангелы Меркель прилетела с опозданием на саммит G20 в Буэнос-Айресе в ноябре прошлого года. Ее борт совершил вынужденную посадку в Кельне из-за технической неисправности, в итоге глава правительства Германии добиралась до места назначения регулярным пассажирским рейсом. Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер также был вынужден недавно возвращаться в Германию из турне по странам Африки рейсовым самолетом из-за поломки правительственного борта.