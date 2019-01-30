Президент Мексики заявил о прекращении "войны" против наркомафии

Мексика больше не ведет "войну" против наркомафии, сменив приоритеты внутренней политики. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Официально больше нет войны, мы хотим мира и добьемся мира", - приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что теперь главная функция власти и ее институтов - не ловить главарей картелей, а обеспечить гражданам общественную безопасность. То есть добиться снижения числа убийств и других преступлений. Как отмечают наблюдатели, по сути, Обрадор заявил о попытке договориться с главарями наркокартелей.

Полномасштабную "войну" с преступностью в Мексике ведут с 2006 года, когда президент Фелипе Кальдерон для этих целей привлек армию и реформировал полицию. Той же стратегии придерживался и следующий глава государства Энрике Пенья Ньето. Однако преступность только растет. Проведенный недавно опрос показал, что почти 75% мексиканцев не чувствуют себя в безопасности. В 2018 году в латиноамериканской стране был побит рекорд по убийствам - жертвами бандформирований стали 34 тысячи человек.