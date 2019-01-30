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30.01.2019 11:30
Рубрика: Российский автопром

Редкие фото: какой могла бы быть Lada 4x4 сегодня

Текст: Борис Захаров
Фото: www.wroom.ru Фото: www.wroom.ru
Фото: www.wroom.ru

А знаете ли о прототипе ВАЗ-21214М образца 2009 года, который являлся де-факто смелым рестайлингом Lada 4x4, на тот момент называвшегося "Лада Нива"?

Попытка дизайнеров осовременить легендарный субкомпактный внедорожник, что называется, "малой кровью", можно сказать удалась. Блок-фары, помещенные под прямоугольные колпаки, менее массивная решетка радиатора, пластиковый воздухозаборник, водруженный на капот, как у рестайлинговых Suzuki Jimny прошлой генерации, высокопрофильные колеса с трехспицевыми литыми дисками и, наконец, пластиковый "травмобезопасный" передний бампер пришлись "Ниве" ко двору.

Фото: www.xtomi.blogspot.com
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Одновременно инженеры подготовили в 2009 году техническую часть обновления - была перекалибрована подвеска, модернизированы привод сцепление и тормозная система, сообщает wroom.ru

Тем не менее такой вариант по невыясненным причинам в серию не пошел, концепт долгое время хранился на складах АвтоВАЗа и был предположительно списан в утиль в 2015 году. И это обидно - на наш взгляд такой автомобиль имел явную музейную ценность.

Однако усилия вазовских конструкторов и дизайнеров все же не пропали даром. В том или ином виде решения, опробованные на ВАЗ-21214М (прежде всего - пластиковый передний бампер), воплотились в современное исполнение Lada 4х4 Urban - "городскую" модификацию классической Lada 4х4, которую начала выпускать в 2014 году дочерняя компания АвтоВАЗа - "ВИС-Авто". В 2016 году появился пятидверный вариант этой модели.

Фото: www.wroom.ru
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#Lada