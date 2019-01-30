СК проверит факт издевательства над второклассником в школе Смоленска

Смоленские следователи пришли в школу № 17, где учитель позволила себе унизить второклассника. Правоохранители проводят доследственную проверку инцидента, сообщили в СКР

Напомним, во время обеда в школьной столовой классный руководитель второго класса схватила за ухо восьмилетнего мальчика и на глазах у товарищей заставила доесть свою порцию.

- По предварительным данным, педагог нанесла ребенку телесные повреждения. Следователи тщательно проверят факты, по результатам проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям учителя, а также администрации школы, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Смоленской области Наталя Зуева.