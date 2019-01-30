В городах Центральной России эвакуированы школы и торговые центры

Новости

В кабинете мэра Риги провели обыски 14:27
Путин в шутку назвал Орешкина туристом 14:25
В Мурманске моряки спасли от собак новорожденного тюленя 14:22
В Петербурге автомобиль провалился в яму с кипятком 14:17
Из больницы Уфы выписали отравившихся в отеле школьников 14:17
Путин назначил нового посла в Киргизии 14:13
На Кубани "заминировали" около 400 школ и соцучреждений 14:13
В Москве врачи спасли ребенка, на которого упал телевизор 14:12
В Кузбассе СК выяснит причины смерти первоклассницы на горке 14:10
Кремль предостерег от информационных "вбросов" по трагедии в Магнитогорске 14:09
В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании" 14:03
Конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ состоится в Минске 14:00
Эксперт: за такие деньги у Lada Vesta Sport слишком много альтернатив 14:00
Количество жертв прорыва плотины в Бразилии достигло 84 человек 13:59
200 тысяч жителей Подмосковья не смогли выехать за границу из-за долгов 13:48
Кремль ответил на обвинения в попытке вывоза венесуэльского золота 13:44
В смоленской школе второклассника насильно заставили есть 13:42
Ученые обвинили гаджеты в задержке развития детей 13:41
На польской шахте произошло землетрясение 13:40
Как едут "Жигули" с двумя коробками передач 13:40
Макрон отказался вести с Лондоном новые переговоры по Brexit 13:35
МИД РФ выразил обеспокоенность политикой Порошенко 13:26
Apple локализовал данные в России 13:25
Экс-президента Бразилии Лулу да Силву не пустили на похороны брата 13:13
Парламент Беларуси готовится к предстоящим избирательным кампаниям 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В городах Центральной России эвакуированы школы и торговые центры

Текст: Антон Валагин (Тамбов) , Анна Скрипка (Белгород) , Елена Шулепова (Тула)
Анонимные звонки и электронные письма о минировании социально значимых объектов привели к эвакуации школ, больниц, торговых центров в Белгороде, Орле, Тамбове, Твери, Туле и других городах Центральной России.

В Белгороде эвакуация началась с нескольких торговых центров и медучреждений. Поликлиники и больницы в области тоже пришлось проверить на предмет минирования несколько позже. Примечательно, что один из торговых центров и ранее попадал под "волну эвакуации" из-за ложных звонков о взрывчатке. В настоящее время первые эвакуированные объекты начали работать в штатном режиме.

В Калуге эвакуировали чиновников из здания областного правительства. Анонимный звонок о минировании здания поступил около 9 часов - в это время в зале заседаний должна была начаться коллегия министерства внутренней политики и массовых коммуникаций. Эвакуировали также еще ряд государственных и образовательных учреждений, городскую клиническую больницу № 2 "Сосновая роща", областную больницу скорой помощи.

Правительство Орловской области предупредило население о массовых "минированиях" государственных и частных учреждений в Орле. Жителей областного центра призывают не поддаваться панике и выполнять все рекомендации правоохранительных структур.

Фото: iStock
В регионах СЗФО началась эвакуация из-за сообщений о минировании

- Фактов, свидетельствующих о реальной угрозе взрыва, не выявлено, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жители Рязани сообщают в соцсетях о массовой эвакуации школ и торговых центров.  В Тамбове эвакуирован торговый центр, саперы и кинологи с собаками проверяют три больницы - в том числе областную, - поликлинику и две школы. Все эти учреждения получили по электронной почте анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах.

- Эвакуация по объектам образования и здравоохранения проводиться не будет. Направлены силы и средства на проверку и усиления охраны данных объектов, - сообщили в ГУ МЧС по региону. К проверке сообщений о минировании привлечено 214 человек и 57 единиц техники. 

В Твери эвакуированы несколько школ, больницы, региональное министерство природных ресурсов, оцеплен офис мировых судей. Учеников школы № 52 вывели на улицу во время первого урока. После получаса ожидания детей распустили по домам, но оставленные в школе вещи забрать не разрешили.

Задержан причастный к сообщениям о "минированиях" житель Владивостока

- Источник и территория, с которой ведется работа по дестабилизации ситуации, практически установлены, - сообщили в правительстве региона.

В правоохранительные органы Тулы также поступают анонимные звонки об обнаружении подозрительных предметов. Официальной информации пока нет. Тем не менее, как стало известно "РГ", в настоящее время эвакуированы школы на ул. Оружейной и Майской, Центр планирования семьи на Галкина, поликлиники на ул. Глинки и в Мясново. Также поступают сообщения об эвакуации людей из поликлиники и городского рынка во втором по величине городе области - Новомосковске.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород ЦФО Тульская область Тула ЦФО Тамбовская область Тамбов ЦФО Тверская область Тверь Атака телефонных террористов на Россию
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании"
Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира
Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну