В городах Центральной России эвакуированы школы и торговые центры

Анонимные звонки и электронные письма о минировании социально значимых объектов привели к эвакуации школ, больниц, торговых центров в Белгороде, Орле, Тамбове, Твери, Туле и других городах Центральной России.

В Белгороде эвакуация началась с нескольких торговых центров и медучреждений. Поликлиники и больницы в области тоже пришлось проверить на предмет минирования несколько позже. Примечательно, что один из торговых центров и ранее попадал под "волну эвакуации" из-за ложных звонков о взрывчатке. В настоящее время первые эвакуированные объекты начали работать в штатном режиме.

В Калуге эвакуировали чиновников из здания областного правительства. Анонимный звонок о минировании здания поступил около 9 часов - в это время в зале заседаний должна была начаться коллегия министерства внутренней политики и массовых коммуникаций. Эвакуировали также еще ряд государственных и образовательных учреждений, городскую клиническую больницу № 2 "Сосновая роща", областную больницу скорой помощи.

Правительство Орловской области предупредило население о массовых "минированиях" государственных и частных учреждений в Орле. Жителей областного центра призывают не поддаваться панике и выполнять все рекомендации правоохранительных структур.

- Фактов, свидетельствующих о реальной угрозе взрыва, не выявлено, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жители Рязани сообщают в соцсетях о массовой эвакуации школ и торговых центров. В Тамбове эвакуирован торговый центр, саперы и кинологи с собаками проверяют три больницы - в том числе областную, - поликлинику и две школы. Все эти учреждения получили по электронной почте анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах.

- Эвакуация по объектам образования и здравоохранения проводиться не будет. Направлены силы и средства на проверку и усиления охраны данных объектов, - сообщили в ГУ МЧС по региону. К проверке сообщений о минировании привлечено 214 человек и 57 единиц техники.

В Твери эвакуированы несколько школ, больницы, региональное министерство природных ресурсов, оцеплен офис мировых судей. Учеников школы № 52 вывели на улицу во время первого урока. После получаса ожидания детей распустили по домам, но оставленные в школе вещи забрать не разрешили.

- Источник и территория, с которой ведется работа по дестабилизации ситуации, практически установлены, - сообщили в правительстве региона.

В правоохранительные органы Тулы также поступают анонимные звонки об обнаружении подозрительных предметов. Официальной информации пока нет. Тем не менее, как стало известно "РГ", в настоящее время эвакуированы школы на ул. Оружейной и Майской, Центр планирования семьи на Галкина, поликлиники на ул. Глинки и в Мясново. Также поступают сообщения об эвакуации людей из поликлиники и городского рынка во втором по величине городе области - Новомосковске.