В Совфеде сочли убедительными обвинения в адрес Арашукова

Доказательства участия сенатора Рауфа Арашукова в преступной деятельности убедительны, рассказал журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, представленные сенаторам материалы Следственного комитета заняли "порядка пятисот страниц". По его словам, доказательства, изложенные в этих материалах, довольно убедительны.

Сенаторы будут следить за ходом следствия по делу Арашукова, заявил Клишас. "Мы сегодня относимся к нему именно как к члену Совета Федерации. И с Юрием Яковлевичем (Чайкой - прим. "РГ") мы утром проговорили отдельно, что мы надеемся и убеждены в том, что все следствие будет вестись под надзором Генеральной прокуратуры, что все права Арашукова будут соблюдены", - цитирует его "Интерфакс".

"Ситуация для палаты в целом неприятная, но все процедуры были выполнены в четком соответствии с законом", - резюмировал он.

Напомним, в среду 32-летний Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. По данным Следственного комитета, он подозревается в причастности к двум убийствам и в организации преступного сообщества.