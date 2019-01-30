СК подтвердил задержание сенатора Рауфа Арашукова

Подробностей ведомство пока не добавляет, кроме информации, что при расследовании большого уголовного дела в СК были "получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа власти Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова".

Напомним, что по закону сенаторы - неприкосновенны, и, чтобы провести с ними любые следственные действия, сенатора надо лишить неприкосновенности. Это требует от следственных органов сложного и долгого оформления документов. Представление на Арашукова подписал Генеральный прокурор РФ и оно датировано 30 января 2019 года. Итог просьбы - Советом Федерации было принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого.

Это же означает согласие еще и на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии.

Самое серьезное преступление, в котором Арашукова подозревают - это организация преступного сообщества. Кстати, статья предполагает наказание, вплоть до пожизненного.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, у них в Главном следственном управлении идет расследование уголовного дела - "По фактам совершенных в 2010 году убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Жукова А.Ю. убийства советника Президента Карачаево-Черкесской Республики Шебзухова Ф.З-К. и других преступлений". Сейчас СК добавит к этому делу и Арашукова, судя по всему, как основную фигуру.

Единственный осужденным на пожизненный срок был бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев.