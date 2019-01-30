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30.01.2019 16:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону эвакуированы свыше 20 тысяч школьников

Текст: Николай Грищенко

 В городе Шахты Ростовской области из-за сообщений о минировании 39 школ взяты под охрану сотрудниками полиции. В учебных заведениях проводится проверка.

"Администрацией города было принято решение о временном прекращении образовательного процесса во всех средних общеобразовательных школах. Ученики старших классов переведены на домашнее обучение", - сообщили "РГ" в мэрии районного центра.

В Иванове из-за угрозы взрыва эвакуировали 52 школы

В целях безопасности 20 787 учащихся были эвакуированы и отправлены по домам. Воспитанников младших классов забирали родители или близкие родственники.

Власти Ростовской области обратились к жителям региона с просьбой проявлять бдительность и осторожность.

"В случае если вы нашли бесхозный предмет или вам стало известно о готовящемся акте терроризма, позвоните по телефону 112 или 02. В то же время не следует нагнетать панику и распространять не проверенную информацию, пересказывая слухи и домыслы", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно статьи 207 УК России заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте наказывается штрафом от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Атака телефонных террористов на Россию
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