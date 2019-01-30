На Дону эвакуированы свыше 20 тысяч школьников

В городе Шахты Ростовской области из-за сообщений о минировании 39 школ взяты под охрану сотрудниками полиции. В учебных заведениях проводится проверка.

"Администрацией города было принято решение о временном прекращении образовательного процесса во всех средних общеобразовательных школах. Ученики старших классов переведены на домашнее обучение", - сообщили "РГ" в мэрии районного центра.

В целях безопасности 20 787 учащихся были эвакуированы и отправлены по домам. Воспитанников младших классов забирали родители или близкие родственники.

Власти Ростовской области обратились к жителям региона с просьбой проявлять бдительность и осторожность.

"В случае если вы нашли бесхозный предмет или вам стало известно о готовящемся акте терроризма, позвоните по телефону 112 или 02. В то же время не следует нагнетать панику и распространять не проверенную информацию, пересказывая слухи и домыслы", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно статьи 207 УК России заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте наказывается штрафом от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.