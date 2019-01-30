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30.01.2019 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В школах юга России началась эвакуация из-за сообщений о минировании

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

В городе Шахты Ростовской области началась эвакуация учеников и сотрудников из-за поступивших сообщений о заминировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

В Самаре из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы

Тем временем на электронные ящики образовательных учреждений Астраханской области одновременно поступили электронные письма с сообщением о минировании около десяти школ региона, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Заявления не остались без внимания. Для принятия мер реагирования и проведения проверки к местам ЧП экстренно направлены сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что атаке телефонных террористов в последние дни подвергаются школы разных регионов России. 29 января похожая ситуация сложилась в Ханты-Мансийске. Сотрудники полиции, включая кинологов, проверили помещения школ города, на электронные почты которых пришли сообщения о бомбах.

Напомним, за заведомо ложное сообщение о теракте предусмотрен тюремный срок до пяти лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область ЮФО Астраханская область Атака телефонных террористов на Россию
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