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30.01.2019 20:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тюменцы намусорили на тариф

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 21(7779)
На исходе января правительство Тюменской области изменило закрепленные было правила игры на мусорном рынке: решено взимать плату за ТКО не с квадратного метра площади, как практиковалось много лет, а с человека. Перемены вызвала дискуссия на виртуальных площадках, на многолюдных встречах представителей общественности с кураторами отрасли и руководителями компании-оператора.

Коррективы внесены после экспресс-референдума в соцсетях. Глава региона Александр Моор запустил на своих страницах в "ВКонтакте" и "Одноклассниках" голосование: какой тариф справедливее - с квадрата или с человека? Самыми активными оказались пользователи "ВКонтакте". За два дня проголосовало свыше 22 тысяч человек, 85 процентов высказались за второй вариант. Репрезентативным такой опрос не назовешь, однако именно на его результаты опирались власти при принятии окончательного решения.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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С ноября 2017-го стоимость "поквадратного" тарифа выросла с 1,82 до 5,04 рубля. С января он должен был стать единым для жителей всех домов, а также садоводов. Понятно, что выигрывали большие семьи, ютящиеся в скромных помещениях. Теперь расклад кардинально поменялся. Новый тариф предусматривает ежемесячный сбор 139 рублей с каждого проживающего в многоквартирнике и 119 - в частном доме. Льготы предоставят многодетным, чей среднедушевой доход будет ниже прожиточного минимума. Тогда детей исключат из списка плательщиков, а родители или опекуны получат существенную скидку.

Величина тарифа определялась  исходя из результатов взвешивания объема отходов, образуемых, как заявлено, 25 категориями потребителей. Исследование продолжалось год. В итоге в среднем на горожанина пришлось почти 277 килограммов ТКО. Некоторые восприняли цифру как искусственно завышенную, но аргументированно опровергнуть ее никто не может.

А как у соседей?

По величине тарифов Тюменская область вместе с некоторыми соседями по УрФО - в первой десятке субъектов РФ. В Екатеринбурге с человека взимают 148 рублей, в ЯНАО - около 150. В Ханты-Мансийске чуть меньше - 133, зато там "частникам" определили уже 200. А вот в Челябинской области берут около 68 рублей, почти как в Уфе. В Татарии, сообщили наши коллеги из Казани, с жильцов многоквартирников причитается без малого 72 рубля, частных домов - 78. В Подмосковье, как еще в пяти субъектах РФ, начисляют с квадратного метра. В столичном регионе он обходится очень дорого - до 9 рублей.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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