Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Русского музея могла быть утеряна навсегда , но, к счастью, ее нашли. "РГ" представляет топ безвозвратно украденных и уничтоженных ценностей.

1. Одно из чудес света - великолепная статуя Зевса Олимпийского из дерева и слоновой кости, одетого в золотые одежды и держащего золотой скипетр, восседала на троне в Олимпии с середины V века до н.э. Рядом с 17-метровой статуей, созданием Фидия, входящие в храм громовержца казались карликами. В первой половине I в. н.э. на нее положил глаз римский император Калигула. Но прежде, чем он успел отвезти Зевса в Рим, был убит. В отличие от греческого бога, император был всего лишь обычным смертным. Вместо Рима Зевса переселили в восточную часть империи - в Константинополь, где им решили украсить дворец. В 475 году дворец сгорел в пожаре, а вместе с ним и великолепная статуя бога древних греков, восхищавшая людей десять веков.

2. В конце Второй Опиумной войны в 1860 году в Китае, британская и французская армии захватили в Пекине Старую летнюю резиденцию императора, где на 860 акрах в тени садов располагались дворцы с коллекциями древнего искусства. Резиденция была разграблена. После чего 8-й Лорд Элджин приказал своим войскам сжечь здания дотла, уничтожив невероятную коллекцию бесценных произведений искусства и архитектуры. Пожары длились несколько дней, пока от былой роскоши осталось только пожарище.

3. Рафаэль "Портрет молодого человека" (1513-1514). Эта картина Рафаэля, которая находилась в Польше, была вывезена нацистами в 1939 году, после оккупации страны. Как известно, гитлеровские бонзы, в частности, Геринг, считали себя ценителями искусства. "Портрет молодого человека" считается одной из самых важных картин, исчезнувших во времена Второй мировой.

В начале XXI века, по оценке ФБР, каждый год похищаются произведения искусства на сумму от 4 до 6 миллиардов долларов

4. В 1951 году советские музеи начали поиск своих произведений, которые были ими переданы до войны во временное пользование и на выставки. Часть работ погибли во время войны. Часть, как с изумлением обнаружили сотрудники, были уничтожены цензорами Главлита.

В частности, в Третьяковской галерее тогда узнали, что еще до войны были уничтожены рисунки Бродского "Портрет Бубнова", "Групповой портрет Менжинского и Бубнова". Среди уничтоженных по политическим мотивам рисунков с портретами врагов народа были портрет Бубнова работы Е.А.Кацмана, силуэты Карла Радека и Михаила Кольцова работы С.Я. Слонимского, портретные наброски Енукидзе, Крестинского, Карахана, Раковского, Пятакова, Томского, Катаняна, Бухарина, выполненные Н.А.Андреевым.

Андреев рисовал Пятакова, Томского, Катаняна и Бухарина в 1922 году во время судебного процесса над эсерами, где большевики выступали обвинителями. В 1937-38 годах эти обвинители сами оказались на скамье подсудимых.

Вместе с портретами репрессированных старых большевиков, Главлитом были уничтожена гравюра неизвестного автора с изображением Николая II и Александры Федоровны, что поступила в ГТГ из Исторического музея летом 1931 года.

5. В 1969 году воры, предположительно связанные с сицилийской мафией, ночью вырезали из рамы картину Караваджо "Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием" в соборе Сан-Лоренцо в Палермо. Когда утром 18 октября служительница пришла в церковь, чтобы приготовить ее к мессе, вместо огромной - 268х197 см - картины, висевшей за алтарем, была пустая стена.

В 2009 году, как информатор сообщил полиции, картина, спрятанная в хранилище, пострадала во время землетрясения в Сицилии, в конце концов полотно было съедено крысами и свиньями на ферме, где оно хранилось.

6. Работа Пабло Пикассо "Голова Арлекина" (1971) была одной из семи картин, украденных в Роттердаме из городской художественной галереи, в октябре 2012 года средь бела дня. Год спустя, в 2013 году, два румына, Раду Догару и Эужен Дарье, были приговорены в Бухаресте к тюремному заключению после признания в том, что они участвовали в ограблении. После того, как они не смогли продать работы после нескольких попыток, они переправили картины в Румынию контрабандой, спрятав их в наволочки из-под подушек. Мать одного из воров Ольга Догау, испугавшись после ареста сына, спрятала похищенное в заброшенном доме, а потом на кладбище. А позже, услышав, что полиция ищет картины, не придумала ничего лучшего, как выкопать и сжечь полотна. Потом она, правда, отказалась от своих показаний, но криминалисты говорят, что пепел в ее кухонной плите содержит остатки трех картин маслом и гвозди от рам XIX века.

В 2018 года голландская писательница Мира Фетицу (Mira Feticu), которая написала роман об этом ограблении, получила анонимное письмо с указанием места, где можно найти спрятанные работы в лесу Румынии. Вместе с журналистом Фрэнком Вестерманом они действительно откопали завернутую в полиэтилен картину. Это оказался жестокий розыгрыш бельгийской театральной группы BERLIN. На своем сайт они опубликовали заявление, что эта акция - часть перформанса "Подлинная копия" (True Copy), о жизни плодовитого фальсификатора Гиирта Ян Янсена.