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30.01.2019 07:42
Рубрика: Власть

Рябков: Страны "ядерной пятерки" не сделали заявление по итогам встречи

Текст: Юрий Когалов
Страны "ядерной пятерки" не выпустят совместное итоговое заявление по итогам проходящей в Пекине 30 и 31 января встречи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию.
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По его словам, от согласования совместного заявления пришлось отказаться из-за "дефицита взаимного доверия" между членами "ядерной пятерки", возникшего на фоне последних событий в мире. Все это российский дипломат назвал "беспрецедентным вызовом для данного формата".

Фото: United States Goverment/ Wikimedia.org
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"Своевременность и важность проведения этой конференции в Пекине не вызывает сомнений. С момента предыдущей встречи в Вашингтоне в 2016 году ситуация в сфере международной безопасности не только не стабилизировалась, но продолжала деградировать. Уровень конфликтного потенциала достиг очень опасной отметки", - заявил Рябков. По его словам, наблюдается "явное снижение уровня стратегической стабильности на фоне попыток раскачать и демонтировать с большим трудом сформированную архитектуру режимов нераспространения и контроля над вооружениями". Так, некоторые страны вносят "опасные изменения" в свои доктрины, что ведет к "понижению порога использования ядерного оружия" и оказывает негативное влияние на международную безопасность.

Фото: IceUnshattered/wikimedia.org
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"Тревожные тенденции сказываются и на ситуации вокруг ДНЯО. Происходит раскачивание его режима, что чревато самыми серьезными последствиями с точки зрения перспектив нераспространения, - заявил Рябков. - Мы считаем, что необходимо направить от имени "пятерки" сильный и отчетливый сигнал о нашем ответственном и конструктивном отношении к решению актуальных проблем в сфере ядерного разоружения и нераспространения, включая сохранение и совершенствование системы контроля над ракетно-ядерными вооружениями". При этом "пятерка" должна также продемонстрировать готовность вести диалог по всем этим вопросам на только с ядерными державами, но и остальными странами.

Фото: AP Photo/Mark Wright/Missile Defense Agency
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Проводимую в Пекине конференцию дипломат назвал очень полезной, поскольку каналов общения, по крайней мере с американской стороной, мало, а контакты носят "эпизодический, если не сказать спорадический характер". "Собраться на этом уровне в составе межведомственных делегаций и основательно поговорить о наболевшем, я думаю, очень правильно и важно", - отметил Рябков, добавив, что разговор идет непростой, Китай дает "нелицеприятные оценки" некоторым аспектам поведения США.

Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, возглавляющая американскую делегацию, со своей стороны отметила, что в ходе встречи необходимо обсудить вопросы, по которым сохраняются разногласия, и найти выход из кризиса. Как ожидается, проблематику стратегической стабильности Рябков обсудит с ней на отдельной встрече 31 января.

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