Руль автомобиля оказался вчетверо грязнее унитаза

На руле автомобиля в среднем находится в четыре раза больше бактерий, в том числе опасных для здоровья, чем на сиденье унитаза в общественном туалете. А все потому, что большинство автолюбителей пренебрегают регулярной чисткой салона.

Такие данные опубликовал портал Car Rentals, проведший собственное исследование по данной теме. Опрос тысячи американских водителей показал, что 32 процента из них проводят генеральную уборку салона только раз в год, а 12 процентов в принципе игнорируют этот вопрос. Вместе с тем в среднестатистическом автомобиле живет около 700 различных штаммов бактерий, которые легко могут попасть на еду, на кожу и так далее. Помимо этого сами приемы пищи в машине создают дополнительную питательную среду для бактерий - крошки хлеба, пролитое молоко, соки, все это помогает микроорганизмам размножаться быстрее.

Подсчитав их среднее количество на квадратный сантиметр, специалисты и пришли к выводу, что руль в этом смысле вчетверо опаснее сиденья унитаза, вдвое - кнопок в лифте и в шесть раз - экрана мобильного телефона. Впрочем, даже регулярная чистка салона машины от бактерий не защитит, ведь они попадают туда разными способами. Зона риска - пистолеты на заправках, которые трогают сотни и тысячи рук.