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30.01.2019 15:00
Рубрика: Легковые авто

Руль автомобиля оказался вчетверо грязнее унитаза

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На руле автомобиля в среднем находится в четыре раза больше бактерий, в том числе опасных для здоровья, чем на сиденье унитаза в общественном туалете. А все потому, что большинство автолюбителей пренебрегают регулярной чисткой салона.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Такие данные опубликовал портал Car Rentals, проведший собственное исследование по данной теме. Опрос тысячи американских водителей показал, что 32 процента из них проводят генеральную уборку салона только раз в год, а 12 процентов в принципе игнорируют этот вопрос. Вместе с тем в среднестатистическом автомобиле живет около 700 различных штаммов бактерий, которые легко могут попасть на еду, на кожу и так далее. Помимо этого сами приемы пищи в машине создают дополнительную питательную среду для бактерий - крошки хлеба, пролитое молоко, соки, все это помогает микроорганизмам размножаться быстрее.

Подсчитав их среднее количество на квадратный сантиметр, специалисты и пришли к выводу, что руль в этом смысле вчетверо опаснее сиденья унитаза, вдвое - кнопок в лифте и в шесть раз - экрана мобильного телефона. Впрочем, даже регулярная чистка салона машины от бактерий не защитит, ведь они попадают туда разными способами. Зона риска - пистолеты на заправках, которые трогают сотни и тысячи рук.

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#автомобили