Самая дорогая Lada в истории: озвучены цены на Vesta Sport

АвтоВАЗ объявил цены на модификацию Lada Vesta с приставкой Sport. Дилеры марки начнут продажи автомобиля 31 января.

Lada Vesta Sport предложат в максимальной комплектации - Luxe. Стартовая цена автомобиля - 1 009 900 рублей. В состав оборудования входят система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. Также доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. Lada Vesta Sport c этим набором опций предлагается за 1 045 900 рублей.

После преодоления психологической отметки в 1 млн рублей Lada Vesta Sport смело можно называть самой серийной дорогой Lada в истории.

Серийное производство Lada Vesta Sport началось в конце прошлого года. Продажи запланированы на конец текущего месяца, при этом изначально они должны были стартовать в октябре-ноябре 2018 года.

Напомним, накануне мы сообщали, что товарные экземпляры "подогретой" Vesta уже начали отгружать дилерам.

Lada Vesta Sport получила стильный спортивный обвес по кругу, передние пластиковые крылья, оригинальные диски 17-й размерности на пяти болтах, спойлер, антенну в форме "акулий плавник".

Автомобиль оснащается безальтернативным 1,8-литровым "вазовским" двигателем, мощность которого довели до 145 л.с., а крутящий момент со 173 до 187 Нм. Доработанный мотор отличается новыми распредвалами с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), повышенным давлением в топливной системе и оригинальной калибровкой контроллера. Силовой агрегат работает в связке с 5-ступенчатой механической КП от Renault. "Максималка" Vesta Sport составляет 198 км/ч. Разгон с места до 100 км/ч - 9,6 секунды.

Кроме того, Lada Vesta Sport получила расширенную колею, иные амортизаторы и стойки, тормоза с дисками увеличенного диаметра, заниженную подвеску с клиренсом в 162 мм. Интерьер отличается повышенным комфортом, новыми сиденьями, кожаной отделкой и черным потолком.

Vesta Sport собирается в Тольятти по мелкосерийной технологии на мощностях спортивного подразделения АвтоВАЗа - Lada Sport.

К слову, недавно вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек высказывался о возможности появления Lada Vesta Sport в кузове "универсал": "Дайте нам вывести на рынок седан Vesta Sport. Если этот продукт окажется успешным, то мы запланируем вывод спортивного универсала".

Топ-менеджер дал четко понять, что рыночные перспективы "заниженного" универсала напрямую зависят от успеха седана Vesta Sport. Причем Lada Vesta SW Sport уже сертифицирована и вписана в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Впрочем, в 2019 году "заряженный сарай" точно можно не ждать.

Ранее также сообщалось о том, что российский автогигант заморозил создание Sport-версии высокого хэтчбека Lada Xray. Руководство компании сочло рыночный потенциал такой модели недостаточным для запуска в производство. Ведь предполагалось, что цена Lada Xray Sport будет еще выше, чем седана Lada Vesta Sport.

Что касается остальной "спортивной" линейки российского бренда, то "РГ" уже рассказывала, что АвтоВАЗ также ведет работу над обновленной Lada Granta Sport, проект находится на ранней стадии, появление автомобиля в текущем году под вопросом.

Стоит отметить, что дорестайлинговая Lada Granta Sport продавалась в России от 534 900 рублей. Машина комплектовалась двигателем 1,6 литра, который выдавал 114 л.с. Первую "сотню" Granta достигала за 9,5 секунды.

Помимо этого, с конвейера Lada Sport также сходили Kalina Sport (от 556 900 рублей) и Kalina NFR. Последняя и вовсе продавалась мелким тиражом с целью омологации. Цена авто начались с отметки 820 000 рублей. В мае 2016 года стоимость машины подняли на 30 000 рублей. На конец 2017 года Kalina NFR была самой мощной (136 л.с.) и дорогой (850 000 рублей) Lada. С начала 2018 года Kalina NFR исчезла из модельной линейки Lada.