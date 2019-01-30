Совфед одобрил закон о постановке на воинский учет по месту пребывания

Отсутствие регистрации больше не будет способом избежать постановки на воинский учет. В среду Совет Федерации одобрил закон о постановке на учет по месту фактического пребывания.

"Закон устанавливает, что отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и пребывания не служит основанием для освобождения их от необходимости состоять на воинском учете. Он обязывает их вставать на него по месту фактического пребывания, независимо от наличия или отсутствия регистрации", - пояснил, представляя закон, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Закон касается в основном иногородних студентов, обучающихся в Москве и Санкт-Петербурге.

"Не секрет, что многие ребята проживают там без регистрации. В результате они нередко не призывались на военную службу в случае, если лишались права на получение на нее отсрочки", - отметил сенатор.

Он уверен, что документ "принят, прежде всего, в интересах самих ребят". "Ведь в силу своей молодости они не всегда понимают, что уклонение от военной службы закрывает многие перспективы для их будущего карьерного роста", - подчеркнул парламентарий.

Вступление закона в силу повысит качество и достоверность воинского учета, уверен сенатор. "Мы должны точно знать, каким воинским контингентом сможем располагать в случае необходимости", - заключил он.