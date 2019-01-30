У первокурсников Кабардино-Балкарского государственного университета появился новый предмет - белорусский язык

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова студенты с февраля приступят к изучению белорусского языка. Это уже третий поток, который будет знакомиться с мовой, изучать ее особенности и отличия от русского языка. В 2019 году в вузе решили, что обучать белорусскому языку необходимо уже с первого курса - оказалось, что предмет очень полюбился студентам, да так, что некоторые продолжают учить его самостоятельно и даже участвуют в мероприятиях диаспоры.

Еще три года назад в КБГУ изучали другой славянский язык, но потом решили заменить его на белорусский. Фото: Юрий Керимов

У студентов есть аудио- и видеоуроки, художественные книги и учебники на белорусском. Но самое главное, есть желание и интерес к предмету.

С посещаемостью проблем нет

Учить студентов белорусскому языку уже второй год будет старший преподаватель кафедры русского языка и общего языкознания Танзиля Макитова. До нее эту дисциплину преподавала профессор Галина Щербань, но в прошлом году она ушла на пенсию, и было решено отдать предмет молодому, амбициозному и грамотному преподавателю.

- По новому учебному плану родственный язык - именно так называется дисциплина - начинается у студентов первого курса во втором семестре. Раньше он стоял в учебном плане только с третьего курса, - рассказывает Танзиля Тахировна. - Этот предмет закладывает основы сравнительного и сопоставительного изучения родственных славянских языков. Главное здесь не овладение навыками свободного общения на белорусском, а сопоставление языковой системы языков, выявление специфических черт и типологических особенностей. Большой упор на занятиях делаем на грамматику - ищем особенности русского в сравнении с белорусским на уровне фонетики, морфологии, синтаксиса...

Мы разговариваем с преподавателем в музее научно-образовательного центра русского языка и культуры, вокруг сотни экспонатов: от гжельской керамики и матрешек до чугунных утюгов, самоваров и лаптей. Есть и экспонаты, связанные с Беларусью, - в основном разнообразная вышивка. Беседа о родственности языков здесь звучит по-особенному актуально.

К занятиям Танзиле Тахировне готовиться сложно - она ведь не носитель языка. Но, по ее словам, очень помогает, что язык близок к русскому, хотя и отличий хватает. Например, самый главный принцип орфографии белорусского языка - принцип фонетический, который предполагает, что слова пишутся так же, как произносятся. В русском же языке действует другой принцип, по которому произноситься слова могут по-разному, а пишутся одинаково.

К занятиям преподавателю белорусского Танзиле Макитовой готовиться сложно - она ведь не носитель языка. Но очень помогает, что язык близок к русскому

- Когда на первом занятии мы изучаем алфавит, студенты немного впадают в ступор, тут имеется буква "ў" - у с краткой, - говорит Танзиля Макитова. В отличие от русского языка, часто используется апостроф вместо разделительного твердого знака. Отсутствует буква "щ", вместо нее используются другие сочетания. То есть на всех уровнях отличия есть. Но студенты справляются, у них хорошо получается, а самое главное, им интересно.

С посещаемостью проблем нет. Студенты на пары приносят свои наушники, чтобы послушать белорусскую речь вживую - так проще понять произношение. Аудио- и видеоматериалов достаточно, а Союз писателей Беларуси передал несколько десятков самых разных книг на родном языке.

Все началось с дружбы

Еще три года назад в КБГУ изучали другой славянский язык, но потом решили заменить его на белорусский. Причина оказалась простой, но в то же время удивительно душевной - все дело в дружбе двух людей.

- Я участвовала в Ассамблее Русского мира и познакомилась там с деканом филологического факультета Брестского государственного университета Татьяной Сенькевич. Мы как будто всю жизнь друг друга знали, - делится доктор филологических наук, завкафедрой русского языка и общего языкознания КБГУ Светлана Башиева. - Решили знакомство закрепить конкретным делом. Так родилась идея проведения летней школы "Корни дружбы наших народов - в нашей истории". Подали заявку в фонд "Русский мир", ее там поддержали и выдали грант. Теперь эта школа стала традиционной. Белорусы на нее приезжают всегда.

И не только они - в прошлом году участниками форума, помимо студентов Кабардино-Балкарского университета, стали студенты Брестского госуниверситета им. А.С. Пушкина, Тбилисского университета им. И. Джавахишвили, Южно-Казахстанского педагогического института, воспитанники литературной студии "Свеча" Детской академии творчества "Солнечный город" КБР. А в 2019 году проект получил финансирование от Фонда президентских грантов. Так что в этом году приедет еще больше делегаций, в том числе из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Именно успех летней школы и стал причиной изучения белорусского языка как второго славянского.

Приняли как родных

За сотрудничество с Беларусью отвечает председатель совета Кабардино-Балкарского общественного движения "За единение - "Сябры" Павел Сидорук. По сути, это национальный культурный центр, но, по словам Павла Федоровича, с более широкими возможностями и полномочиями.

- Одна из наших задач в рамках народной дипломатии, пропаганды этих идей и целей, - способствовать единению народов Беларуси и России, - поясняет Павел Сидорук. - Национально-культурная деятельность - песни, танцы и прочее - тоже важна, но вот направление объединения в какой-то степени доминирующее.

Некоторые студентки так красиво читают стихи Янки Купалы и Якуба Коласа, будто это их родной язык

По последней переписи населения 2012 года в КБР насчитывается всего 700 белорусов. Но это только те, кто формально указал свою национальность. На деле, считает Сидорук, их значительно больше. Сам он родом из Брестской области, но после армии приехал в Нальчик, да так и остался на Кавказе.

Белорусская молодежь, к сожалению, постепенно уезжает из республики. Сейчас актив "Сябров" - это поколение тех, кому "за 50". Поэтому диаспора с радостью восприняла появление в университете такой дисциплины, как белорусский язык. Самых активных студентов стали приглашать на мероприятия, которые организует белорусская диаспора в КБР. Молодые люди разучивают песни и стихи на мове, учатся национальным белорусским танцам. Павел Сидорук признается, что некоторые студентки так красиво читают стихи Янки Купалы и Якуба Коласа, будто это их родной язык.

- Что интересно: за те годы, что здесь живу, сам стал понемногу забывать белорусский язык, - сетует Павел Федорович. - Но услышал выступления студентов, и будто что-то в душе кольнуло. Все чаще перехожу теперь на мову.