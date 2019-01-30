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30.01.2019 17:42
Рубрика: В мире

В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков

Текст: Юрий Когалов
В Нигерии освободили шесть российских моряков, захваченных пиратами в начале января. Об этом проинформировали в посольстве РФ.

"Российские моряки освобождены. Они живы и здоровы. В настоящее время решается вопрос об их отправке на родину", - цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

Количество пиратских нападений на море выросло в 2018 году

Напомним, в ночь на 2 января пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy, шедший под панамским флагом. Судно было атаковано в районе территориальных вод Бенина. На борту находились 24 члена экипажа, в том числе - 23 гражданина России и один гражданин Украины.

Шестеро россиян были похищены. Пираты потребовали с судовладельца выкуп за них. Вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимались консульские отделы в Нигерии и Бенине.

Гвинейский залив в настоящее время является одним из самых опасных мест для судов ввиду частых краж со стоящих на рейде судов, а также из-за нападений на моряков.

В мире Африка Нигерия Нападения пиратов
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