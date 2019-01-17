Пираты требуют денежный выкуп за возвращение захваченных в Гвинейском заливе российских моряков. Конкретная сумма при этом не называется.

В настоящее время продолжаются переговоры между судовладельцем и пиратами, передает агентство РИА Новости со ссылкой на координатора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергея Фишова. Ожидается, что стороны должны согласовать место и время предстоящей сделки.

Ранее захватившие российских моряков пираты вышли на связь. Благодаря этому удалось узнать, что экипаж судна жив и находится в приемлемых условиях. Капитану команды разрешили пообщаться с судовладельцем.

Напомним, что инцидент с нападением на контейнеровоз MSC Mandy произошел в ночь на второе января в районе территориальных вод Бенина. Судно шло под флагом Панамы.

По некоторым сведениям, на борту MSC Mandy находились 24 человека, из которых 23 имеют российские паспорта. Еще один член экипажа является гражданином Украины.