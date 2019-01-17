Новости

Блогеры перекрыли Новый Арбат ради съемок клипа 12:16
Уральская птицефабрика начнет продажу яиц в упаковке по 12 штук 12:16
В Бурейском районе Приамурья из-за оползня введут режим ЧС 12:12
Первый за пять лет снег выпал в Иерусалиме 12:08
Grand Cherokee SRT: на что способен отвязный Jeep 12:08
Мэр Саратова возмутила грязная маршрутка с грубым водителем 12:07
В ОАЭ нашли послание мурманских ученых полувековой давности 11:56
За гибель людей при обрушении моста в Югре ответит начальник участка 11:55
В Адыгее двух сотрудников ГИБДД заподозрили в получении взятки 11:47
В самолете Екатеринбург-Москва сработал датчик разгерметизации салона 11:44
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам, где продавали газ 11:41
В Петербурге сменились главы шести комитетов 11:37
Крымчан призвали сдать на переработку новогодние елки и сосны 11:34
Родители выступили против вредных снеков в школах 11:33
В Югре займутся изучением генетического кода жителей Севера 11:22
Сотрудника дагестанской таможни обвинили в многомиллионной афере 11:20
Чеки из магазина оказались опасными для здоровья 11:08
26 компаний подняли цены на автомобили в России 11:06
В Адыгее мать поместили в СИЗО за жестокое избиение ребенка 11:05
В Москве мужчина убил мать 11:04
Генпрокуратура Украины проводит обыск в доме адвоката Вышинского 11:00
Владимир Макей рассказал об эффективности белорусской дипломатии 10:50
Потерявшуюся на льду Байкала нерпу спасли сотрудники МЧС 10:45
Бомбардировщик B-2 Spirit прилетел на гавайский пляж 10:41
В Сочи будут судить парня, заказавшего убийство родителей 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 11:34
Рубрика: В мире

Пираты потребовали выкуп за захваченных российских моряков

Текст: Александр Ленин
Пираты требуют денежный выкуп за возвращение захваченных в Гвинейском заливе российских моряков. Конкретная сумма при этом не называется.

В настоящее время продолжаются переговоры между судовладельцем и пиратами, передает агентство РИА Новости со ссылкой на координатора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергея Фишова. Ожидается, что стороны должны согласовать место и время предстоящей сделки.

Количество пиратских нападений на море выросло в 2018 году

Ранее захватившие российских моряков пираты вышли на связь. Благодаря этому удалось узнать, что экипаж судна жив и находится в приемлемых условиях. Капитану команды разрешили пообщаться с судовладельцем.

Напомним, что инцидент с нападением на контейнеровоз MSC Mandy произошел в ночь на второе января в районе территориальных вод Бенина. Судно шло под флагом Панамы.

По некоторым сведениям, на борту MSC Mandy находились 24 человека, из которых 23 имеют российские паспорта. Еще один член экипажа является гражданином Украины.

В мире Африка Бенин Нападения пиратов РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Французская газета предсказала России рекорд торгового баланса
СМИ сообщили о возможном переносе Brexit
Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД
В Москве жестоко избит репортер из Курдистана
В Тольятти СК начал проверку после избиения учителем школьницы