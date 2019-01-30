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30.01.2019 21:09
Рубрика: В мире

В Норвегии обвиняемого в терроризме россиянина отправили в психбольницу

Текст: Юрий Когалов

Гражданина России, совершившего нападение с ножом на покупательницу в магазине в Осло и обвиняемого в терроризме, отправили на медицинское обследование в психиатрическую больницу. Об этом сообщает местный телеканал TV2.

По словам адвоката россиянина Улы Лунде, он с самого начала ссылался на невменяемость своего клиента. Решение об освидетельствовании лишь подтверждает его мнение. Врачи подозревают у россиянина шизофрению. В полиции отметили, что медицинское заключение крайне важно для ведущегося расследования. От других комментариев в правоохранительных органах отказались.

Посольство РФ подтвердило задержание россиянина в Норвегии

Напомним, гражданин России, имя которого журналистам не раскрывается, ударил ножом женщину в магазине в центре Осло, а затем сбежал. Полиция задержала его неподалеку от места преступления. Нападение было квалифицировано как теракт, тем более, что 20-летний мужчина сам назвал совершенный им акт террористическим, а также заявил о планах совершить другие атаки.

Впоследствии он отказался от своих слов, отметив, что приехал в Норвегию как турист. Дело о терроризме заведено в Норвегии впервые с 2011 года, когда Андерс Брейвик убил 77 человек.

В мире Европа Норвегия
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