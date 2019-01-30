В США призвали ограничить право Трампа наносить ядерный удар

Президента США могут ограничить в праве наносить ядерный удар. С соответствующей законодательной инициативой выступили сенаторы - республиканец Тед Лье и демократ Эд Марки. В предложенном ими законопроекте главе Белого дома запрещается давать команду о превентивном ядерном ударе без одобрения конгресса.

В то же время претендент на выдвижение в главы государства от демократов Элизабет Уоррен и руководитель комитета палаты представителей по вооруженным делам Адам Смит разработали другой законопроект, в котором отказ от применения ядерного оружия должен стать одним из главных постулатов официальной политики США.

"Ясно заявив, что сдерживание - это единственная цель нашего арсенала, законопроект снизит шансы на просчеты в ядерной сфере", - приводит заявление сенаторов РИА Новости.

Они отметили, что нынешняя политика властей в сфере ядерного оружия "не просто устарела", а стала опасной.

Агентство отмечает, что предыдущие аналогичные инициативы успеха не имели. Сейчас в ядерной доктрине США указана возможность нанесения и ответных, и превентивных ударов по противникам.