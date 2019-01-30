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30.01.2019 16:50
Рубрика: Культура

Замечательный абсурд

Алиса Фрейндлих, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и другие представили новую аудиокнигу "Алиса в стране чудес"
Текст: Сусанна Альперина
Фото: Сергей Куксин
Январское утро в Новом пространстве Театра Наций началось в этот день с "безумного чаепития". Все как положено - гостей встречали Шляпник, Чеширский кот, который не торопился никуда исчезать, оставив лишь знаменитую улыбку, и Червонная Королева, которая не собиралась никому рубить головы. Всем предлагали поиграть в крокет пушистыми мячами, и создавалась такая атмосфера, что вот-вот случится чудо.

Оно не заставило себя ждать. Открылись большие белые двери, и перед гостями появились Алиса Фрейндлих (она же - Рассказчик), Чулпан Хаматова (она же - тоже Алиса), Игорь Ясулович (Король), Мария Миронова (Королева), Леонид Ярмольник (Болванщик), Евгений Миронов (Белый Кролик) и Дмитрий Николаев - режиссер аудиопостановки, ради которой и состоялась эта встреча. Пришли еще не все, кто записал новый диск - сказку Льюиса Кэролла "Алиса в стране чудес". Не было Михаила Боярского (он в аудиокниге Синяя Гусеница), Олега Басилашвили (Чеширский кот), Людмилы Максаковой (Герцогини), Юлии Пересильд (Горлица) и Игоря Верника - этот "Мартовский заяц" припоздал и появился позднее. А также Лии Ахеджаковой - таким образом чаепитие прошло без Мыши Сони. Однако, все и так поняли, что случилось что-то невообразимо важное: благотворительный фонд поддержки деятелей искусств "Артист" презентовал уникальную аудиокнигу, записанную голосами его учредителей и друзей.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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И вот уже Чулпан Хаматова учит всех слову фандрайзинг. Это, кто не знает, сбор денег, и актриса поясняет как важно, когда в благотворительных фондах "мы не ходим с протянутой рукой, а делаем вот такие проекты". Чулпан Хаматова оказалась и одной из первых слушателей диска: "Мы ехали на машине с тремя детьми, нам предстояло провести в дороге 11 часов, и я поставила новую "Алису в стране чудес". И мы прослушали диск шесть раз по кругу! Потом мои дети звали свои друзей, сажали в машину и давали им случать еще и еще. Так что, если вы думаете, что подарить семьям с детьми - лучшего подарка быть не может".
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В новом диске и новая музыка. Композитор - Олег Макаров. Волшебства мелодиям придает и то, что они исполнены на удивительном инструменте - терменвоксе, с помощью которого создаются действительно сказочные звуки. Олеся Ростовцева несколько раз играла на терменвоксе во время "безумного чаепития", все присутствующие расслабились и предались воспоминаниям.  Игорь Ясулович вспоминал, что уже один раз играл с Алисой Фрейдлих в кэролловской "Алисе..." и снимался с ней в фильме "Первый посетитель". Евгений Миронов говорил о том, что никогда никого не озвучивал в сказках, за исключением крысенка Вени в "Белке и Стрелке", так что "Алиса..." для него - это, по сути, первый большой опыт. Мария Миронова вспоминала, как в детстве слушала пластинки, такие, как "Голубой Щенок", и сожалела о том, что целая культура утрачена, но теперь, по словам актрисы, она один из учредителей и член правления фонда "Артист" - есть возможность ее возродить. Также Мария Миронова рассказала, что пока что диск вышел пробным - презентационным - тиражом: "Нам нужно пару месяцев, чтобы сделать тираж побольше, а затем мы не только выпустим диск в продажу, но и выложим его в интернете. Информация об этом в первую очередь появится на нашем сайте - фонда "Артист".

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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По словам актрисы, аудиокнигу хотят продавать в театрах, библиотеках - там, где публика проявит к нему наибольший интерес. "Конечно, сказку нужно оживить, - сказал Леонид Ярмольник. - Я считаю что мы оживили сказку и дарим ее нашим детям. А, когда все ее послушают, предлагаю на сайте Фонда сделать голосование -  какую сказку записать следующей".

Алиса Фрейндлих, которая как раз сыграла в спектакле "Алиса", который показали в рамках фестиваля "Золотая Маска" во время гастролей БДТ, сказала так: "К тому моменту, как меня пригласили работать над аудиокнигой, у нас уже был спектакль "Алиса" - мне показалось что эта "рифма" будет уместна. Поскольку спектакль сделан тоже по канве "Алисы в стране чудес" Льюиса Кэролла. В книжке есть замечательный абсурд". А еще Алиса Бруновна добавила, что через рукопожатие режиссера аудиокниги Москва получила возможность общаться с Питером, объединившись в создании нового проекта, и это очень важно.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Первым покупателем  аудиокниги стал худрук БДТ им. Товстоногова, режиссер Андрей Могучий. Он, конечно же, не мог пропустить "безумное чаепитие", пришел, как гость, но сказал, что в БДТ уже с нетерпением ждут диски, чтобы продавать. Заодно пригласил всех 3 марта на 100-летие БДТ.

"Мне недавно посчастливилось работать с Алисой Фрейндлих как режиссеру звукозаписи, и [была] единственная проблема: не мог сделать ни одного замечания. У меня как шторка падает. Даже, если хочется - не могу", - пожаловался Могучий.

Культура Литература РГ-Фото Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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