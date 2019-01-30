Верховный суд отказал ФАС в доступе к банковской тайне

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ удовлетворила кассационную жалобу "Связь-банка" на требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предоставить ей данные о клиенте, которые защищены банковской тайной.

Таким образом, Верховный суд отказал ФАС в доступе к таким данным, несмотря на то, что нижестоящие суды признали право ФАС на это. Кроме вынесенного решения, суд отменил наложенный на "Связь-банк" штраф в размере 50 тысяч рублей за непредоставление данных регулятору.

Поводом для разбирательств стал запрос ФАС в рамках дела о нарушении закона о конкуренции. Регулятор хотел получить сведения об операциях по счетам "Ирмаст-Холдинга" в "Связь-банке", но получил лишь отказ. После банку выписали штраф за непредоставление сведений по требованию антимонопольного органа, и затем банк все же выдал регулятору данные, защищенные банковской тайной, иначе по закону о банковской деятельности ему грозила приостановка работы на срок до 90 суток.

Антимонопольное законодательство напрямую не ограничивает ФАС в доступе к банковской тайне, однако закон о банковской деятельности не содержит антимонопольных органов в закрытом перечне лиц, которым могут предоставить подобные сведения. Предвидя эту законодательную коллизию, ФАС разработала законопроект, который открыл бы доступ регулятору к банковской тайне. Повод - отслеживанием антиконкурентных, картельных соглашений через движение средств на счетах в банках.

"Многие годы мы запрашиваем систематически у банков информацию о движении средств, и многие годы банки предоставляли нам эту информацию, не видели никакой коллизии между этими двумя законами, - заявлял замначальника Управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко. - Таким образом [банки] признавали за антимонопольным органом право на получение такой информации. Но в последнее время мы столкнулись с единичными случаями отказов банков".

Юристы, опрошенные ранее "РГ", предполагали, что позиции ФАС неоднозначны в отношении доступа к банковской тайне, и допускали, что если суд встанет на сторону "Связь-банка", то доступ к подобным сведениям для ФАС будет окончательно закрыт.