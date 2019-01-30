Видео: Домушники вернули не влезающий в кроссовер телевизор

Вопиющий непрофессионализм, халатность и разгильдяйство продемонстрировали двое незадачливых воров-домушников из американского Далласа. Причем продемонстрировали в прямом смысле слова, попав в объектив камеры наблюдения.

Обчистив чей-то загородный домик, злоумышленники вынесли и погрузили в кроссовер (кстати, весьма неплохой. Не так уж и бедствуют домушники на американском Юге) более-менее ценные вещи и принялись было запихивать в салон телевизор с большой диагональю.

А вот тут-то и возникли трудности, связанные с пробелами в организации операции. Телек, хоть тресни, не влезал ни на заднее сидение салона, ни в багажник. Не на крыше ведь его везти? Что соседи подумают?

Помыкавшись с габаритной добычей, невезучие злодеи отволокли телевизор в дом, чертыхаясь в адрес автопроизводителя, выпускающего столь невместительные машины. В следующий раз, если далласская полиция оперативно не опознает их по видео, они поедут на дело на просторном пикапе с крытым верхом.