Xiaomi представила смартфон на чистом Android за 5300 рублей

Компания Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Redmi Go, который работает на облегченной версии Android 8.1 Oreo Go Edition, ориентированной на аппараты с маломощной начинкой.

Смартфон оборудован 5-дюймовым экраном с разрешением 720p, процессором Qualcomm Snapdragon 425, одним гигабайтом оперативной памяти и 8/18 гигабайтами постоянной, имеет поддержку карт microSD.

Разрешение основной камеры составляет 8 мегапикселей, фронтальной - 5 мегапикселей. Емкость аккумулятора - 3000 мАч, имеется слот для двух SIM-карт, зато сканер отпечатка пальца отсутствует.

В Европе смартфон появится по цене 80 евро, или около 5300 рублей. По схожей цене будет продаваться смартфон Nokia 1 Plus, который также получит чистый Android и будет представлен в феврале.