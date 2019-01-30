Зачем нужно покупать пенсионные баллы

Продолжаем публиковать ответы на вопросы наших читателей

С нынешнего года начали действовать новые правила назначения пенсий. Главное нововведение - постепенное повышение пенсионного возраста. Но в связи с этим в законодательстве появилось много новаций и изменений, касающихся работников предпенсионного возраста. Мы по-прежнему принимаем вопросы от наших читателей в наш "Пенсионный банк вопросов". Отвечать на них нам помогают специалисты Пенсионного фонда России, Министерства труда и социальной защиты России, Роструда.

Как определить срок выхода на пенсию

Здравствуйте, во сколько лет выйдет на пенсию мужчина 1960 года рождения? lubovmorozova59@gmail.com



Ответ Пенсионного фонда России: Вы выйдете на пенсию в возрасте 61,5 года. Если ваш день рождения в первом полугодии, пенсию сможете оформить во втором полугодии 2021 года. Если вы родились во втором полугодии, пенсия будет оформляться в первом полугодии 2022 года.

От редакции: Подобных писем в "Пенсионный банк вопросов" приходит много. Учесть изменение возрастного параметра, которое будет происходить в течение переходного периода (когда пенсионный возраст будет меняться от года к году), неспециалисту непросто. Поэтому понятно, что люди, которые должны были выходить на пенсию по старым правилам в ближайшие несколько лет, уже сейчас стараются уточнить, когда именно достигнут пенсионного возраста по новому порядку. В большинстве случаев (если речь идет о назначении страховой пенсии на общих основаниях) вам поможет специальная таблица, подготовленная специалистами ПФР. "РГ - Неделя" опубликовала ее в первом выпуске этого года. По просьбам наших читателей повторно публикуем ее сейчас. Также эту таблицу легко найти на нашем сайте по ссылке.

Когда назначат досрочную пенсию, если у меня две льготы

Поясните, пожалуйста, как будут предоставляться льготы по досрочному выходу на пенсию по двум основаниям? Мой пример. Имею ли я право на досрочный выход по "северному" стажу (работаю вахтовым методом)? К тому же я мать четверых детей. Когда я смогу выйти на пенсию досрочно? Наталья Темерезанская, natalytemerezanskaya432@gmail.com

У работников вредных производств возраст выхода на пенсию не поменялся

Когда есть несколько оснований для досрочного выхода на пенсию, можно воспользоваться любым из них. Например, тем, который позволит назначить пенсию раньше. Первым годом, в котором мамы с четырьмя детьми смогут воспользоваться новой льготой по досрочному выходу на пенсию по основаниям многодетности (в возрасте 56 лет), станет 2021-й. Наличие же "северного" стажа позволяет женщине, родившей двух и более детей, уйти на пенсию в 50 лет. Для этого у нее должно быть не менее 12 лет работы на Крайнем Севере или 17 лет - в приравненных районах, а также не менее 20 лет страхового стажа. Эта льгота действует сейчас и сохранится в будущем.

Фото: Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Ирина Невинная

"Списочники" выходят на пенсию по прежним правилам

Здравствуйте. Мне 54 года. В сентябре 2019-го будет 55. И по 2-й сетке вредности выработан стаж, необходимый для выхода на пенсию в 55 лет. Когда возможно будет выйти на пенсию по новому закону? Айнур Кадыров, monsterfop@gmail.com

У работников вредных производств возраст выхода на пенсию остается неизменным. Так что вы сможете оформить пенсию, когда вам исполнится 55 лет.

Когда положена "возрастная" прибавка

Это правда, что после 70 лет пенсия должна пересматриваться в сторону увеличения? Какой должна быть прибавка? Коротаева Тамара



В 70 лет никаких изменений в связи с достижением этого возраста в размере выплачиваемой пенсии не предусмотрено. А вот пенсионерам, достигшим 80 лет, удваивается размер фиксированной выплаты в составе страховой пенсии. В 2019 году размер фиксированной выплаты составит 5334,2 рубля. Обращаться в ПФР с тем, чтобы оформить эту прибавку, не нужно: перерасчет производится автоматически, так как в Пенсионном фонде есть сведения о возрасте пенсионера.

Зачем нужно покупать пенсионные баллы

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как купить пенсионные баллы? Сколько стоит покупка баллов и отчего зависит цена? ООО Искитимский шифер, коммерческий отдел



Пенсионное страхование в России распространяется на всех граждан, а взносы на пенсии россиян обязаны платить работодатели. При этом пенсионное законодательство предусматривает, что гражданин тоже может делать добровольные взносы на будущую пенсию, свою или чужую. Например, когда он работает за границей, но при этом хочет, чтобы пенсия продолжала формироваться. Или другой случай: хорошо зарабатывающий муж-бизнесмен уплачивает взносы за неработающую супругу-домохозяйку.

Для того чтобы делать добровольные взносы на пенсию, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд и перечислить один или несколько платежей в течение года. Минимальный денежный взнос с 2019 года рассчитывается исходя из одного МРОТ и составляет около 29 тыс. рублей. Такая сумма дает примерно один пенсионный балл за год. Максимальный взнос рассчитывается исходя из восьми МРОТ и соответственно позволяет получить больше баллов за год.

Когда будут выходить на пенсию мамы четверых детей

В мае 2019 года мне исполняется 55 лет, у меня четверо детей. Когда я выйду на пенсию? Ольга Нестеренко, onesterenko75@gmail.com



По новому закону мамы четверых детей получили право оформить пенсию досрочно - на четыре года раньше нового пенсионного возраста, то есть в 56 лет. Но в вашем случае эта льгота не понадобится, так как для женщин 1964 (а также 1965-го) года рождения действует льгота: право оформить пенсию на полгода раньше нового общеустановленного возраста. Вы родились в первом полугодии 1964 года и сможете оформить пенсию в 55 лет и 6 месяцев (на полгода раньше общеустановленного возраста 56 лет), то есть уже в ноябре 2019 года. Напоминаем, что необходимые документы для оформления пенсии можно подавать в ПФР за месяц до даты возникновения пенсионного права.