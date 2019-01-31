350 тысяч рублей за автомобиль: какие минивэны покупали россияне

Эксперты изучили рынок продаж минивэнов с пробегом - машин, подходящих для больших семей. Выяснилось, что в 2018 году по всей стране через "Авито Авто" было заключено более 50 тысяч сделок купли-продажи таких автомобилей, что на 2% больше, чем годом ранее. Средняя цена минивэна составила 352 000 рублей, за год она не изменилась.

Первое место по продажам по всей стране в 2018 году принадлежит автомобилю Ford Fusion, средний ценник которого составил 250 981 рубль. Из первой десятки по числу сделок по сравнению с 2017 годом ушел Hyundai Starex, вместо него появился Volkswagen Golf Plus. Существеннее всех подорожал Nissan Serena (+13%), а наиболее заметное снижение цены отмечено у Ford C-MAX (-6%). В 2018 году самым дорогим автомобилем данного сегмента в топ-10 был Hyundai H-1 (Grand Starex) за 847 085 рублей, а самым доступным - Hyundai Matrix за 249 118 рублей.

Доступнее всего в 2018 году минивэны продавались в Омске - в среднем 274 000 рублей. Дороже всего приходилось платить в Москве: в среднем 492 000 рублей за автомобиль.

Средние цены снизились в 14 городах: от -0,6% в Воронеже до -9,5% в Тольятти. При этом в 8 городах стоимость выросла: от 0,9% в Ижевске до 23,5% в Новосибирске. А в Саратове ценник остался на уровне 2017 года.