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31.01.2019 13:45
Рубрика: В мире

Абэ вновь отказался считать южные Курилы российскими

Текст: Александр Ленин

Южные Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи в Токио продолжают считать своими территориями. Об этом в очередной раз заявил премьер-министр Синдзо Абэ в ходе дебатов в нижней палате парламента.

Глава японского правительства отметил, что Токио не претендует на российские Курилы. Однако считают, что Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи являются продолжением северного острова Хоккайдо и не входят в состав России. Именно поэтому эти земли именуют в Японии "северными территориями".

Все больше японцев выступают за заключение мирного договора с РФ

"Суверенитет Японии распространяется на все эти острова", - сказал Абэ, которого цитирует ТАСС. Он уточнил, что Москва и Токио продолжают переговоры и пытаются найти выход из положения.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в Москве были не удовлетворены рядом заявлений японской стороны относительно переговоров с Москвой. По словам дипломата, в ходе последних контактов на высшем уровне озабоченности российской стороны были доведены до японской делегации. "Мне кажется, мы были услышаны японской стороной", - отметила Захарова.

На Смоленской площади неоднократно заявляли, что для конструктивного продолжения переговорного процесса между Москвой и Токио необходимо признание Японией итогов Второй мировой войны, а также суверенитета РФ над Курилами. Впрочем, Захарова не стала утверждать, что диалог пробуксовывает. По ее мнению, переговоры идут в рабочем порядке.

Фото: Андрей Шапран/РИА Новости
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По некоторой информации, очередные контакты на уровне министров иностранных дел России и Японии могут состояться уже в феврале на площадке Мюнхенской конференции по безопасности. Мария Захарова на стала исключать такой возможности, заявив, что присутствие Сергея Лаврова на мероприятии прорабатывается. Вместе с тем она опровергла слухи о планах главы МИД РФ посетить Японию. В настоящее время в графике министра такой пункт не значится.

Ожидается, что президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ встретятся в очередной раз в конце июня в Осаке на саммите G20. Японский лидер возлагает большие надежды на эти переговоры.

Первые лица России и Японии в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии Вторая мировая война
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