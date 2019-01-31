Абэ заявил о намерении продвинуть переговоры с РФ на саммите G20

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует максимально продвинуть переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора во время саммита G20. Мероприятие пройдет в конце июня в японском городе Осака.

"Я продолжу прилагать все силы к совместной работе по поиску взаимоприемлемых решений, продвину насколько это возможно", - заявил глава японского правительства в верхней палате парламента, говоря о предстоящей встрече с Владимиром Путиным на саммите "двадцатки", передает агентство Kyodo. По его словам, довольно сложно будет решить проблему, доставшуюся в наследство народам стран после окончания Второй мировой войны. Но сделать это, считает Абэ, необходимо.

Напомним, что 22 января в Москве состоялась очередная - 25-я по счету - личная встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ. Стороны общались на протяжении трех часов и в очередной раз обсудили проблему заключения мирного договора. Лидеры государств в ноябре прошлого года в Сингапуре условились ускорить диалог по урегулированию данного вопроса на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Очередные контакты на высшем уровне запланированы на июнь текущего года. В это время Владимир Путин планирует посетить Японию для участия в саммите "двадцатки" и церемонии закрытия перекрестных годов России в Японии и Японии в России.

Вместе с тем переговоры Москвы и Токио осложняются рядом серьезных обстоятельств. В частности, японское правительство присоединилось к западным санкциям в отношении РФ, которые были введены после присоединения Крыма к России, и не собирается их отменять. Кроме того, обеспокоенность в Кремле вызывают отношения Японии с США в области безопасности. В случае передачи островов под юрисдикцию Токио там могут появиться американские военные базы, что, с точки зрения РФ, неприемлемо.