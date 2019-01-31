"Аэрофлот": высокая зарплата и никаких переработок

"Аэрофлот" вошел в топ-10 работодателей страны. Лидирующее место в опубликованном на днях рейтинге - результат четко продуманной кадровой и социальной политики ведущего авиаперевозчика, направленной на совершенствование профессиональных знаний, создание достойных условий работы и оплаты труда.

Авиаперевозки на современных воздушных судах требуют высокой квалификации и специальной подготовки кадров. Сегодня летчиков в учебных заведениях, как правило, учат устойчивым навыкам пилотирования. Но этого недостаточно. Основные навыки пилоты получают уже в авиакомпании. К 2023 году "Аэрофлот" планирует довести пассажиропоток до 100 млн человек. Это потребует значительного увеличения парка воздушных судов. В планах компании принять на работу 2500 пилотов.

Сегодня ведущий авиаперевозчик не испытывает нехватки квалифицированного персонала на растущем рынке. Как сообщил заместитель генерального директора - летный директор "Аэрофлота" Игорь Чалик, "только в 2018 году авиакомпания подготовила 554 пилота, из них 210 командиров".

Следует сказать, что пилот гражданской авиации - одна из самых высокооплачиваемых профессий в стране. Мало где сегодня можно заработать более 600 тысяч рублей в месяц - а именно столько получает командир воздушного судна в "Аэрофлоте". К тому же отпуск у него 70 дней. К слову, отпуск у офисных сотрудников - 40 дней.

Корпоративные билеты, добровольное медицинское страхование, 100-процентная оплата содержания ребенка в муниципальных детских садах, санаторно-курортное лечение для семьи - эти и много других льгот предоставляет "Аэрофлот" своим работникам.

Также для привлечения на работу квалифицированных пилотов в компании действует система стимулирующих единовременных выплат при трудоустройстве. Для командира входной бонус составляет 650 тысяч рублей, для второго пилота - 350 тысяч.

Между тем, как сообщают СМИ, лидеры Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) время от времени публично распространяют домыслы о том, что якобы ведущая авиакомпания беспощадно эксплуатирует своих пилотов. Понятно кому на руку такие слухи - вербовщикам российских летчиков на азиатские рынки авиаперевозок. Они занимаются обработкой и отправкой наших пилотов за рубеж, в иностранные компании, не только заманивая их обещаниями баснословных зарплат, но и пытаются скомпрометировать российских авиаперевозчиков, в частности, инсинуациями о переработках пилотов.

"Переработки пилотов в "Аэрофлоте" нет, - заявил командир учебно-летного отряда департамента производства полетов Николай Изосимов. - Когда такие деятели, как глава ШПЛС Дельдюжов, говорят, что пилоты перерабатывают, они имеют в виду, что пилоты налетывают больше 80 часов в месяц. Но по закону это допустимо. При добровольном согласии пилота. Надо также учесть, что норма 80 часов в месяц существовала в СССР, и до сих пор сохранилась только у нас. В Европе и США пилоты летают больше - по 1000 часов в год, в Канаде - по 1200 часов. И никто не возмущается, наоборот, пилоты довольны, что имеют возможность зарабатывать больше. Нужно понимать, что норма 80 часов была оправдана в то время, когда самолеты управлялись вручную. Экипаж весь полет находился в напряжении. По части технического оснащения современные самолеты с прежними не идут ни в какое сравнение.

Однако пока проблема миграции специалистов существует и наши высококвалифицированные летчики продолжают летать за рубежом на китайских самолетах, может, все-таки стоит платить им больше у себя на родине, где на их подготовку были потрачены немалые силы и средства? "Полагаю, - ответил на этот вопрос Николай Изосимов, - что в настоящий момент пилоты получают достойную заработную плату. Если еще ее поднять, то это неизбежно приведет к росту стоимости билетов. Мы же понимаем, что доходы российских граждан не позволяют им сегодня часто пользоваться воздушным транспортом. Таким образом, поднимая зарплату пилотам за счет повышения стоимости билетов, мы автоматически столкнемся с тем, что люди станут меньше летать. В этом случае авиакомпаниям придется сокращать свой флот, сокращать не только пилотов, но и бортпроводников, наземный, технический персонал. То есть во всем должен быть разумный баланс".